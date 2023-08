Toyota GR86 ibrida possibile con il motore della GR Yaris

Toyota potrebbe lanciare una versione ibrida della sua nuova coupé sportiva Toyota GR86, sfruttando il motore a tre cilindri della GR Yaris. Lo ha rivelato il capo ingegnere della GR86, Hiroki Nakajima, in un’intervista al sito britannico Autocar. Hiroki Nakajima ha spiegato che la GR86 è stata progettata per essere compatibile con il sistema ibrido di Toyota, che combina un motore termico con un motore elettrico integrato nel cambio. Il motore termico potrebbe essere lo stesso 1.6 turbo da 261 CV e 360 Nm di coppia della GR Yaris, che ha già dimostrato di avere ottime prestazioni e una sonorità coinvolgente.

Una versione ibrida di Toyota GR86? Si è possibile

La Toyota GR86 ibrida avrebbe quindi una potenza superiore ai 235 CV e 250 Nm di coppia della versione attuale, che monta un 2.4 aspirato a quattro cilindri. Inoltre, avrebbe anche una maggiore efficienza energetica e una minore emissione di CO2. Hiroki Nakajima ha però precisato che la GR86 ibrida non è ancora stata confermata e che dipenderà dalla domanda del mercato e dalle normative ambientali. Ha anche aggiunto che la GR86 non sarà mai elettrificata al 100%, in quanto Toyota vuole mantenere il suo carattere sportivo e divertente.

Toyota è stata a lungo esplicita sulle virtù della tecnologia ibrida, postulando le auto con motore a combustione elettrificate come un uso più efficiente e di impatto delle risorse della batteria attualmente limitate. L’azienda ha già espresso piani per distribuire le sue tanto attese batterie a stato solido negli ibridi prima dei veicoli elettrici puri, ma questa è la prima volta che ha accennato al potenziale di un’auto sportiva ibrida per il mercato di massa.

La nuova Toyota GR86 è stata presentata lo scorso novembre, come erede della GT86. Si tratta di una coupé a trazione posteriore, sviluppata in collaborazione con Subaru, che offre la stessa piattaforma e lo stesso motore della BRZ. La GR86 sarà in vendita in Europa dalla primavera del 2023, con un prezzo stimato intorno ai 35.000 euro.

A proposito della tanto discussa auto elettrica Toyota GR, Nakajima ha affermato che ridurre l’altezza delle batterie di trazione trasportate nel pianale dei modelli BEV sarà “la svolta” necessaria per costruire auto elettriche più basse, più eleganti e più interessanti. Ha detto che un’altezza inferiore della batteria è stata “la chiave del successo” per le berline e le auto sportive dinamiche e desiderabili che Toyota vuole costruire in futuro, perché promuoverebbe forme aerodinamiche, ridurrebbe l’area frontale e consentirebbe design “più emozionali”.