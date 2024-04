Subaru Outback Touring X, ecco la nuova versione in edizione limitata

È considerata la Subaru più rara di sempre anche considerando come verrà prodotta in edizione limitata in sole 100 unità per il Regno Unito: ecco la nuova Subaru Outback Touring X. È l’ultima versione della celebre station wagon Subaru che sarà possibile ordinare a partire dal prossimo 1 maggio per una vettura a trazione integrale e uno stile robusto.

Una station wagon per le avventure all’aria aperta

La Subaru Outback Touring X Limited Edition si presenta con una carrozzeria di colore Geyser Blue Metallic, cerchi in lega da 18” rifiniti con vernice metallizzata scura, specchietti retrovisori in Crystal Black, mancorrenti sul tetto di colore nero e accenti neri lucidi sia sulla griglia anteriore che sulla parte inferiori del paraurti.

L’abitacolo della Subaru Outback Touring X Limited Edition prevede rivestimenti in pelle Nappa, volante rivestito in pelle, sedili anteriori e posteriori riscaldati, tettuccio apribile e telecamera posteriore per le manovre di retromarcia. È presente anche un display touchscreen da 11.6” posizionato al centro del cruscotto che integra sia il navigatore satellitare che la connettività ai sistemi Android Auto e Apple CarPlay. Grande attenzione anche alla dimensione sonora con un impianto audio a 11 altoparlanti sviluppato da Harman Kardon.

Inoltre di serie la Subaru Outback Touring X Limited Edition prevede tecnologie di assistenza alla guida come quella per il monitoraggio degli angoli ciechi, quella EyeSight di proprietà di Subaru per il controllo dell’attenzione del conducente, quella per l’assistenza al cambio di corsia e il sistema di allarme del traffico trasversale posteriore. Non mancano i fari adattivi, il sistema keyless go l’impianto di climatizzazione bizona.

Sul fronte delle caratteristiche tecniche e delle prestazioni la Subaru Outback Touring X Limited Edition prevede lo stesso propulsore di serie presente nelle altre Subaru Outback. Troviamo quindi un motore boxer da 2.5 litri a quattro cilindri che eroga 173 CV di potenza e 235 Nm di coppia. La particolarità di questo motore è la posizione dei cilindri che sono posti orizzontalmente opposti l’uno all’altro. La Subaru Outback Touring X Limited Edition prevede un sistema di trazione integrale permanente con la selezione X-Mode per le modalità di guida fuoristrada. Per questa versione esclusiva e limitata a sole 100 unità il prezzo di partenza dovrebbe aggirarsi sulle 43.635 sterline.