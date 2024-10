Mitsubishi Outlander 2025, presentata la versione ibrida aggiornata

La quarta generazione della Mitsubishi Outlander PHEV (veicolo ibrido con motore a combustione e integrazione elettrica) è stata svelata e sarà disponibile in Giappone già questo autunno,. Successivamente arriverà il lancio in 20 paesi europei, previsto per la primavera del prossimo anno. Anche la versione non ibrida dell’Outlander riceve un aggiornamento nel 2025, e entrambe le varianti verranno commercializzate in mercati come Nord America, Australia e Nuova Zelanda.

Cosa cambia nel Mitsubishi? Il cambiamento più rilevante riguarda il sistema propulsivo dell’Outlander PHEV, ora potenziato grazie a una nuova batteria da 22,7 kWh, un miglioramento rispetto ai precedenti 20 kWh. Secondo Mitsubishi, questa nuova batteria consente un’autonomia elettrica fino a 86 km secondo il ciclo WLTP. Il pacco batteria più grande offre un’uscita continua del 108% superiore, resa possibile dalla riduzione della resistenza interna.

Un nuovo sistema di raffreddamento a liquido permette alla batteria di sfruttare appieno il suo potenziale. Una diversa pompa di calore ottimizza il consumo energetico, prolungando l’autonomia elettrica anche in condizioni climatiche rigide. Per l’Outlander 2025 non sono previsti cambiamenti per quanto riguarda il motore a benzina, che rimane il 2.4 litri a quattro cilindri da 136 CV e 203 Nm di coppia. Anche i motori elettrici restano invariati: quello anteriore eroga 116 CV e 255 Nm, mentre il posteriore raggiunge 136 CV e 195 Nm, completando il sistema di trazione integrale Super All Wheel Control.

La potenza complessiva del sistema ibrido è di 306 CV, consente di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi e raggiungere una velocità massima di 135 km/h in modalità elettrica. Mitsubishi ha aumentato la capacità del serbatoio a 53 litri, portando l’autonomia complessiva fino a 844 km.

L’Outlander PHEV offre tre modalità di guida. EV (solo elettrica), Series Hybrid (dove il motore genera elettricità quando necessario) e Parallel Hybrid (dove il motore a combustione e quelli elettrici lavorano insieme). Gli utenti possono gestire l’energia tramite le modalità Normal, EV, Save (per conservare la carica della batteria) e Charge (per ricaricare la batteria). La batteria può essere caricata tramite connessioni di Tipo 2 o CHAdeMO, con la possibilità di utilizzare la funzione di ricarica bidirezionale.

Tra le modalità di guida selezionabili troviamo Normal, Eco, Power, Tarmac, Gravel, Snow e Mud. Il sistema di sterzo è stato rivisto per offrire una maggiore sensibilità. Anche i freni sono stati potenziati con dischi ventilati più grandi da 350 mm, sia all’anteriore che al posteriore.

Esteticamente, i cambiamenti includono una nuova griglia anteriore e un nuovo design dei cerchi da 20 pollici. La verniciatura Moonstone Grey e le luci posteriori ridisegnate completano l’aggiornamento esterno. All’interno, il sistema di infotainment è stato migliorato con uno schermo touchscreen da 12,3 pollici. Sono inclusi Android Auto e Apple CarPlay wireless, mentre i modelli più avanzati offrono un sistema audio Yamaha a 12 altoparlanti.