Mercato auto, altri passi indietro delle vendite negli Stati Uniti

Le vendite di auto nuove negli Stati Uniti avrebbero subito un rallentamento nel terzo trimestre, stando alle valutazione degli esperti. I fattori determinanti, che anche in Europa possiamo ben comprendere, sono legati all’incertezza economica e politica, ma nello specifico l’aumento dei tassi di interesse e i prezzi elevati.

Arrivati al terzo trimestre concluso, si stima (prima della diffusione dei dati definitivi e ufficiali) una flessione di circa il 2% rispetto allo stesso periodo del 2023, con un totale di 3,9 milioni di veicoli venduti. Saremmo davanti a un calo del 5% rispetto al trimestre precedente. Gli analisti avvertono che l’abbassamento dei tassi di interessi della Federal Reserve non è sufficiente per stimolare un aumento significativo delle vendite nel breve termine.

“Il 2024 è stato un anno instabile per il mercato delle auto nuove e ci aspettiamo lo stesso per il quarto trimestre”, ha commentato Charlie Chesbrough, economista senior di Cox Automotive. “L’accessibilità resta il principale ostacolo, ma sta migliorando, quindi manteniamo un certo ottimismo per il futuro delle vendite”. Si prevede che nel 2024 le vendite totali di veicoli leggeri negli Stati Uniti raggiungeranno circa 15,7 milioni.

Pare, dunque, che il mercato sia diventato “troppo costoso” per molti acquirenti, riducendo la possibilità per molti americani di acquistare un’auto nuova. “Il vero problema è chi può permettersi queste auto. In media, le persone devono disporre di 40.000 dollari per un’auto nuova”, si legge tra le dichiarazioni a CNBC. Attualmente, il prezzo medio di un veicolo nuovo è in calo rispetto allo scorso anno, ma rimane elevato, attestandosi sui 47.870 dollari.

Mentre Honda e Ford potrebbero beneficiare di una crescita nelle vendite rispetto all’anno scorso, Stellantis, Toyota e BMW dovrebbero riportare le maggiori perdite. Sul fronte dei veicoli elettrici, le vendite continuano a crescere, ma a un ritmo più lento del previsto. Nonostante questa crescita, si prevede che Tesla, leader nel settore EV, registrerà un calo delle vendite del 2,4% nel trimestre. La quota di mercato di Tesla è destinata a scendere sotto il 50% per il secondo trimestre consecutivo.

Gli incentivi governativi, però, attualmente, stanno sostenendo fortemente le vendite di auto elettriche. Gli incentivi, che stanno aumentando, rappresentano il 13,3% del prezzo medio di vendita, un valore superiore dell’80% rispetto a quelli per i veicoli tradizionali.