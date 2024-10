Nissan More, il programma del marchio giapponese per l’estensione della garanzia

La garanzia capace di accompagnare il cliente nel tempo è forse una di quelle condizioni chiave, se non le più importanti, per una soddisfazione prolungata nell’utilizzo e nell’assistenza del proprio veicolo. Nissan propone il suo programma chiamato Nissan More, una vera e propria garanzia estesa con un pacchetto gratuito. Questa offre ai proprietari di vetture del marchio giapponese una tutela aggiuntiva anche se hanno superato la copertura standard di 3 anni o i 100.000 km.

Attivare Nissan More è semplice e per il programma basta effettuare un tagliando presso un centro autorizzato Nissan. In questo modo la garanzia si rinnova automaticamente a ogni intervento. Il programma può essere esteso fino al decimo anno di vita del veicolo o fino a un massimo di 200.000 km.

Nissan More copre i componenti chiave e più costosi del veicolo con una polizza assicurativa di un anno (o fino al raggiungimento del chilometraggio previsto). Questa protezione riguarda il motore, inclusi tutti i componenti interni lubrificati. Tra questi figurano, ad esempio, la catena di distribuzione, il blocco motore, la testata e il coperchio dei bilancieri. Anche il turbocompressore e il compressore sono coperti, così come il cambio, sia manuale che automatico, con tutte le sue parti e la scatola del cambio, insieme al convertitore di coppia.

La garanzia va a coprire anche gli alberi di trasmissione, i semiassi e i sistemi di trasmissione per veicoli a 2 o 4 ruote motrici, includendo elementi come il differenziale, il riduttore e il sistema di accoppiamento elettroidraulico.

Per i veicoli elettrici, Nissan More protegge anche il motore elettrico, l’inverter e il modulo di distribuzione dell’energia (PDM). Questo programma rafforza ciò che Nissan vuole comunicare ai suoi clienti, ovvero un servizio pensato per mettere il cliente al centro.

Insieme alla garanzia, c’è l’assistenza stradale gratuita 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, anche dopo il termine della garanzia, a condizione che la manutenzione venga effettuata presso la rete ufficiale Nissan. I clienti possono inoltre usufruire di auto di cortesia a prezzi vantaggiosi durante le riparazioni.