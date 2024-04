Subaru Outback, l’allestimento che ne esalta lo spirito off-road

Per il mercato italiano è disponibile un nuovo allestimento per la Subaru Outback. Si chiama Geyser e prevede un’ampia dotazione di serie che unisce lo spirito off road della vettura con il mondo dei modelli premium.

L’allestimento Geyser per la Subaru Outback

Il nuovo allestimento prevede una carrozzeria in Geyser Blue con i mancorrenti sul tetto con dettagli Green, l’antenna a pinna e gli specchietti retrovisori in Crystal Black, i cerchi in lega da 18” in Dark metallic, le protezioni dei paraurti in Gloss Black e lo spoiler e le diverse finiture posteriori sono in Crystal Black. Sono inoltre presenti le protezioni per le portiere, i paraspruzzi anteriori e posteriori e le protezioni dei paraurti posteriori in resina.

Gli interni dell’allestimento Geyser sono invece orientati al lusso. Tanti gli elementi raffinati a partire dai rivestimenti in pelle nappa nera, tappetini waterproof (sia anteriori che posteriori), il tetto in cristallo apribile elettronicamente e con funzioni di inclinazione e scorrimento, il sedile di guida elettrico e un impianto audio Harman Kardon con 11 altoparlanti, subwoofer e amplificatore a 8 canali. Gli specchietti retrovisori prevedono la funzione di memoria e sono ripiegabili automaticamente con una particolare funzionalità che li inclina durante le manovre di retromarcia. Da segnalare anche la presenza di una vasca baule bassa e la protezione baule dei sedili posteriori.

Caratteristiche tecniche e prestazioni

Dal punto di vista tecnico la Subaru Outback Geyser prevede un motore boxer da 2.5 litri di cilindrata a iniezione diretta con cambio automatico CVT Lineartronic e trazione integrale Symmetrical AWD. Le prestazioni raggiungono i 169 cavalli di potenza e i 252 Nm di coppia. Ottima la dotazione ADAS che nella Subaru Outback Geyser prevede, tra gli altri, il cruise control adattivo, il sistema di frenata automatico con controllo dello sterzo, il sistema di monitoraggio del conducente e il sistema di mantenimento attivo della corsia. Di serie c’è anche la versione della suite di Adas EyeSight aggiornata con nuove telecamere stereo.

La Subaru Outback è sviluppata sulla piattaforma Subaru Global Platform e prevede di serie diverse modalità di guida specifiche per la neve, il fango e i fondi irregolari. Per gli interessati la Subaru Outback Geyser, che è ispirata al mondo del fuoristrada e che nel design riprende gli elementi già visti sull’allestimento 4Dventure, è in vendita con un prezzo di listino di 54450€.