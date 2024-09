Subaru Solterra MY24: tante novità per una maggiore qualità

Tante le novità per la nuova Subaru Solterra, la versione MY24, infatti, introduce una serie di novità molto interessanti. Poche le modifiche estetiche per la prima auto elettrica a marchio Subaru ma diversi interventi sulla tecnologia, la sicurezza e il prezzo. La Subaru Solterra MY24 avrà un prezzo di 10000€ inferiore rispetto al modello precedente con un listino che si avvicina a quello della Subaru Outback a benzina.

Le novità della Subaru Solterra MY24

La Subaru Solterra MY24 è sviluppata sulla stessa piattaforma utilizzata dalla Lexus RZ e dalla Toyota bZ4X e dal punto di vista estetico mantiene le stesse caratteristiche (design spigoloso e la presenza delle plastiche sui passaruota) della versione precedente. Invariate anche le dimensioni che restano di 4,69 metri di lunghezza e un passo di 2,85 metri.

Le novità più rilevanti sono quelle all’interno dell’abitacolo dove si trova un nuovo volante con un design più squadrato frutto della volontà di migliorare la visibilità del cruscotto. Sul volante è stato poi aggiunto un sensore avanzato che risulta più sensibile rispetto al precedente per rilevare la presenza delle mani senza la necessità di ruotarlo. Sempre il volante prevede nuovi paddle shift che consentono di inserire la modalità S-Pedal senza dover spostare le mani. Un’altra novità riguarda il sedile del passeggero anteriore che è possibile regolare in 8 posizioni offrendo una maggiore personalizzazione per un comfort migliore.

La Subaru Solterra MY24 aggiorna anche il Multi-Information Display che rende le informazioni più chiare e leggibili. Una di queste è l’indicazione dell’accensione delle luci di stop sia quando si preme il pedale del freno che quando si utilizza la modalità S-Pedal che si occupa di gestire la decelerazione. I livelli di decelerazione associati alle modalità di utilizzo del paddle shift sono stati ottimizzati per migliorare la potenza della frenata rigenerativa portando così un miglioramento significativo all’efficienza della vettura.

Dal punto di vista delle prestazioni la Subaru Solterra MY24 prevede sempre il powertrain con due motori elettrici per una potenza complessiva di 218 CV. La batteria è da 71,4 kWh e garantisce un’autonomia di 450 km. La novità della nuova Subaru Solterra MY24 riguarda la ricarica in corrente alternata che ora, grazie a un nuovo caricatore trifase, raggiunge gli 11 kW. C’è anche un nuovo scambiatore di calore che riduce i tempi di ricarica quando ci sono basse temperature.

Importante cambiamento sul fronte della sicurezza con la Subaru Solterra MY24 che passa dal Subaru Safety Sense 2 al Safety Sense 3. Sono previsti miglioramenti sia software che hardware per introdurre tante nuove funzionalità come l’Emergency Sterring Assist, i radar frontali, il Front Cross Traffic Alert, il Secondary Collision Braking e il Flashing Hazard Lamp.

Due gli allestimenti disponibili: 4E-experience e 4E-experience+ che differiscono nell’equipaggiamento. Di serie la Subaru Solterra MY24 prevede luci full LED, climatizzatore automatico bi-zona, cerchi in lega da 18”, monitor centrale da 12,3” e sedili anteriori riscaldabili.