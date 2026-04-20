Smart Concept #2, così l’erede della fortwo punta a sorprendere

Smart rilancia la formula della biposto elettrica con il Concept #2, show car che anticipa le linee e la filosofia della futura Smart #2, erede della storica fortwo. Il modello, che verrà svelato al pubblico durante lo smart Global Brand Event di Pechino e successivamente al Salone dell’Auto di Pechino, segna il ritorno del marchio nel segmento delle city car ultracompatte, un territorio che Smart aveva progressivamente abbandonato negli ultimi anni per lanciarsi su modelli più grandi, che però non stanno ottenendo i risultati sperati.

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Il progetto non si limita a riproporre la ricetta originale in versione a batteria, ma prova a ridefinire il posizionamento stesso della piccola due posti all’interno di un contesto urbano profondamente cambiato, dove le dimensioni contenute si incrociano con esigenze crescenti di sostenibilità e di espressione personale. Smart inquadra questa operazione nel più ampio percorso comunicativo battezzato “Change of Perspectives”, con cui il marchio intende spostare la percezione della city car dal semplice mezzo funzionale a un oggetto che dialoga con il mondo del lifestyle e del design.

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Il Concept #2 lavora su una silhouette essenziale ma sensibilmente più curata rispetto alle generazioni precedenti della fortwo. La carrozzeria bicolore alterna un bianco opaco dominante a inserti in una tonalità dorata calda, mentre le finiture esterne richiamano esplicitamente il mondo della pelletteria, con trattamenti superficiali e applicazioni che avvicinano il linguaggio dell’auto a quello della moda premium. Smart non ha ancora diffuso informazioni sull’abitacolo, sulla configurazione interna o sulle eventuali possibilità di personalizzazione, elementi che potrebbero emergere nelle prossime settimane in occasione degli eventi cinesi.

A Pechino il Concept #2 condividerà la scena con la Smart #6 EHD, fastback premium elettrificata destinata al mercato cinese, nell’ambito della più ampia espansione di gamma mai tentata dal marchio. I due modelli, pur rivolgendosi a segmenti e clientele molto distanti tra loro, rispondono alla medesima piattaforma stilistica globale che Smart definisce “Love, Pure, Unexpected”. La data della presentazione ufficiale della versione di serie della #2, con dettagli tecnici su powertrain, autonomia e piattaforma, non è stata ancora resa nota.