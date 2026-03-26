Smart, i modelli più grandi non vendono: strategia da rivedere?

Smart si trova in una fase di transizione complicata, in cui la strategia di espansione verso modelli più grandi e più ambiziosi non sta producendo i risultati sperati. Il marchio, che per anni ha costruito la propria identità attorno a vetture estremamente compatte, ha scelto di riposizionarsi verso categorie più globali e redditizie dopo l’ingresso di Geely nella compagine societaria, arrivando paradossalmente a non avere più in gamma nemmeno una vera citycar.

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Smart, la nuova strategia non convince: conviene fare un passo indietro?

I dati di vendita mostrano che tra marzo 2025 e febbraio 2026, la Smart #1, che è il modello più piccolo dell’attuale offerta pur essendo un SUV urbano molto più grande rispetto alla storica Fortwo, ha coperto da sola il 64% delle 29.986 unità distribuite in Cina nel periodo considerato. La #3 e la #5, entrambi SUV di dimensioni superiori, si sono fermate rispettivamente al 14% e al 22% delle vendite, con difficoltà che stando a quanto emerso avrebbero spinto alcuni concessionari cinesi a ricorrere agli sconti per alleggerire le scorte.

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Nonostante questi segnali, il marchio non sembra intenzionato a correggere la rotta. La prossima novità sarà la #6, prima berlina della storia di Smart, con una lunghezza vicina ai cinque metri che la porterà a confrontarsi con rivali del calibro di Tesla Model 3 e Xiaomi SU7. Si tratta di una scommessa ambiziosa, tanto più considerando che i modelli di grandi dimensioni già in gamma faticano a convincere il pubblico.

Proprio per questo la futura Smart #2 viene osservata con particolare interesse. La piccola citycar elettrica dovrebbe riportare il marchio molto più vicino alle proprie origini, proponendosi come una vettura compatta e accessibile che incarna meglio il DNA storico di Smart. Se arriverà con un prezzo adeguato, potrebbe rivelarsi uno dei modelli più rilevanti del nuovo corso, specialmente in Europa, dove dovrà misurarsi con la Renault Twingo E-Tech e con una concorrenza cinese in progressiva espansione.