BMW iX3 da record nel test NAF: 781 km con una sola carica

Il test di autonomia organizzato in Norvegia dalla NAF, l’associazione automobilistica norvegese, ha visto la nuova BMW iX3 50 xDrive imporsi su tutte le altre vetture in prova con una percorrenza di 781 km, dato che assume rilievo soprattutto in virtù del confronto con il valore WLTP dichiarato dal costruttore, fermo a 770 km per la versione testata. Si tratterebbe dunque di un risultato superiore al ciclo di omologazione, condizione tutt’altro che frequente per le auto elettriche di nuova generazione.

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BMW iX3, autonomia oltre le promesse: 781 km nel test NAF

A rendere significativa la prova concorre la metodologia adottata dalla NAF insieme alla rivista Motor, che ogni anno coinvolge un gruppo di vetture elettriche partite da Oslo con batteria completamente carica e impegnate sul medesimo tragitto fino all’esaurimento dell’energia disponibile, con modalità di guida standard, recupero di energia in frenata e cruise control adattivo attivato quando necessario. La finalità non si limita a premiare il modello capace di percorrere più chilometri, ma punta a verificare quali costruttori riescano davvero a rispettare o superare i valori dichiarati nelle schede tecniche.

Nella graduatoria del test la iX3 ha preceduto diversi modelli di recente introduzione, a partire dalla Lucid Gravity, nuovo SUV elettrico del costruttore americano fermatosi a 720 km, seguito a sua volta dalla Mercedes-Benz CLA 350 4Matic arrivata a 675 km. Il record assoluto della prova rimarrebbe in ogni caso alla Lucid Air, capace nel 2025 di toccare gli 832 km, primato che tuttavia riguarda una berlina e che lascia al risultato del SUV bavarese un valore specifico differente, considerando le penalizzazioni aerodinamiche e di massa tipiche di una carrozzeria rialzata.

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La performance arriva nel pieno della fase di lancio commerciale della Neue Klasse, piattaforma sulla quale BMW ha costruito le proprie aspettative per il prossimo ciclo di prodotti elettrici e che con la iX3 trova il primo modello effettivamente in vendita. La vettura è già ordinabile in Europa e negli Stati Uniti e secondo quanto dichiarato dall’amministratore delegato Oliver Zipse avrebbe raccolto oltre 50.000 ordini nei primi sei mesi di commercializzazione, dato che lascerebbe intendere un forte interesse del mercato verso la nuova generazione elettrica del marchio.

Sul piano tecnico la nuova architettura era stata presentata come un salto qualitativo rispetto ai modelli precedenti in termini di autonomia, velocità di ricarica e maturità complessiva del pacchetto. Il risultato ottenuto nel test norvegese andrebbe in questa direzione, suggerendo che l’efficienza reale del SUV tedesco potrebbe collocarsi su livelli allineati o superiori a quanto promesso dalla scheda tecnica, in un contesto competitivo che vede costruttori europei, americani, coreani e cinesi impegnati a colmare la distanza tra dato dichiarato e percorrenza effettiva.