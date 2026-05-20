Skoda Octavia, l’elettrica può attendere: prima arrivano le ibride

Johannes Neft, responsabile tecnico di Skoda, ha confermato che la Octavia riceverà sia una motorizzazione full hybrid sia una plug-in hybrid, ampliando il ventaglio di propulsori disponibili sulla familiare ceca in un momento in cui una parte consistente della clientela cerca consumi più contenuti senza però rinunciare del tutto al motore termico. Entrambe le soluzioni ibride condivideranno la base del quattro cilindri 1.5 turbo benzina già destinato ad altre vetture del gruppo Volkswagen, ma con architetture tecniche sensibilmente diverse tra loro.

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Skoda Octavia, in arrivo versioni full hybrid e plug-in hybrid

La variante plug-in hybrid dovrebbe adottare un sistema analogo a quello della Golf eHybrid, con il 1.5 abbinato a un cambio a doppia frizione e sei rapporti e una batteria da 19,7 kWh che sulla Golf consente un’autonomia in modalità elettrica fino a 140 km, un valore che sulla Octavia potrebbe risultare leggermente inferiore considerando le dimensioni e il peso superiori della vettura ceca. Questa configurazione riveste un’importanza particolare per il segmento delle flotte aziendali, dove una buona percorrenza a zero emissioni può tradursi in vantaggi fiscali rilevanti in diversi mercati europei.

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La declinazione full hybrid utilizzerà invece lo stesso impianto tecnico atteso su Volkswagen Golf e T-Roc, basato sul 1.5 turbo benzina accoppiato a un cambio automatico a doppia frizione e sette rapporti, un motore elettrico e una batteria da 1,6 kWh. Il propulsore elettrico interverrà prevalentemente alle basse velocità, lasciando al termico la gestione delle fasi di maggiore richiesta. Sulla Golf e sulla T-Roc questo sistema dovrebbe essere proposto con potenze di 136 e 170 CV, ed entrambi i livelli potrebbero essere estesi anche alla Octavia.

Il diesel resterà comunque disponibile ancora per il prossimo futuro, rispondendo alle esigenze di chi percorre molti chilometri e continua a privilegiare l’efficienza nei lunghi trasferimenti. Una Octavia completamente elettrica è stata invece anticipata dal concept Vision O presentato al Salone di Monaco, ma il modello di serie non dovrebbe arrivare prima della fine del decennio, confermando la volontà di Skoda di accompagnare la transizione energetica della sua berlina più rappresentativa attraverso piccoli step piuttosto che con un passaggio diretto all’elettrico puro.