Skoda Peaq, il SUV elettrico più ambizioso di sempre

Skoda sembra aver scelto il 2026 come anno di svolta, e lo fa con due mosse simultanee che ridisegnano l’intera gamma elettrica. Da un lato la piccola Epiq, pensata per il traffico urbano e destinata a vedersela con Renault 4 e Kia EV2. Dall’altro la Peaq, SUV di grandi dimensioni a sette posti che punta dritta al cuore di Peugeot e-5008 e Kia EV9. Due segmenti, due strategie, con l’obiettivo di non lasciare spazio scoperto.

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La Peaq non arriva dal nulla. Nel 2022, la concept Vision 7S, 5,07 metri di lunghezza, linee taglienti e un’identità visiva dichiaratamente nuova, aveva già annunciato l’intenzione. Il linguaggio di design Modern Solid, fatto di superfici ampie e pulite, forme morbide ma strutturate, è lo stesso che ora caratterizza i nuovi modelli del marchio ceco. Non è solo estetica, la carrozzeria è studiata per ottimizzare il flusso d’aria e, di conseguenza, l’autonomia.

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Il prototipo camuffato presentato da Skoda lascia intravedere una silhouette imponente ma equilibrata: cofano orizzontale, linea di cintura dritta, tetto piatto sormontato da uno spoiler avvolgente, maniglie a filo carrozzeria. La griglia chiusa integra il pannello Tech Deck in vetro nero, che nasconde telecamere e sensori per i sistemi ADAS.

Ai quattro angoli, sotto le strisce mimetiche, si intuisce una firma luminosa a forma di T; tra i fari, una striscia luminosa punteggiata. La superficie vetrata è generosa, coerente con la vocazione familiare di un’auto sviluppata internamente con il nome in codice Space.

Gli interni restano ancora riservati, ma le anticipazioni parlano di doppio schermo nel quadro strumenti e, finalmente, di pulsanti fisici sulla console centrale e sul volante. Una scelta che il Gruppo Volkswagen sta adottando trasversalmente, dopo aver incassato qualche critica di troppo sull’ergonomia touch-only.

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Sotto il cofano, l’ipotesi più accreditata prevede il motore da 286 CV abbinato alla batteria da 86 kWh già vista sulla Volkswagen ID.7. Un’accoppiata che sulla Peaq potrebbe garantire fino a 600 km di autonomia WLTP. Un numero che Skoda avrà bisogno di difendere, soprattutto contro la e-5008 Long Range che di km ne dichiara 668.

Presentazione attesa nel corso del 2026, vendite al via nei primi mesi del 2027.