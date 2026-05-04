Skoda Epiq, ecco come sarà la “cugina povera” della ID. Polo

Il 19 maggio, a Zurigo, la Skoda Epiq smette di nascondersi tra teaser e avvistamenti e si presenta al mondo in forma ufficiale. I bozzetti rilasciati dalla Casa ceca nel frattempo fanno il loro lavoro, ovvero creare attesa, anche se con quella dose di “ottimismo estetico” che i render di pre-lancio si portano sempre dietro. Il modello reale sarà probabilmente meno muscoloso di quanto le immagini suggeriscano. Succede sempre così.

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Quello che invece è già leggibile è l’abitacolo della Epiq. Il cruscotto a doppio strato è lì, insieme allo schermo centrale da 13 pollici, ai comandi fisici per il clima, al pulsante per le luci d’emergenza sistemato sotto le bocchette centrali e a un vano portaoggetti che non risparmia sulla capienza.

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Chi ha già visto gli interni della Volkswagen ID. Polo, presentata la settimana scorsa, avrà la sensazione precisa di trovarsi in un posto già visitato. Non è un caso, le due auto condividono la piattaforma MEB+, la stessa che porta anche la ID. Cross e la Cupra Raval. Skoda ha lavorato sui dettagli per tracciare una linea di demarcazione, volante a due razze con modifiche rispetto alla cugina tedesca, bocchette dell’aria riviste, pannelli porta presumibilmente differenziati. Il territorio di confine è sottile.

Sul fronte tecnico, la gamma si articola su tre livelli. Si parte dalla variante Epiq 35, con 116 CV, autonomia fino a 315 km grazie alla batteria da 38,5 kWh e uno scatto 0-100 in 11,2 secondi. La Epiq 40 porta la potenza a 135 CV, riduce il tempo allo sprint a 9,8 secondi e introduce la ricarica rapida DC fino a 90 kW, contro i 50 kW della base. In cima alla gamma c’è la Epiq 55, 211 CV, batteria da 55 kWh, ricarica fino a 133 kW, autonomia dichiarata di 430 km.

La produzione è confermata a Pamplona, in Spagna, con avvio previsto nel corso di quest’anno. Skoda ha lasciato volutamente in sospeso alcuni dettagli, ricarica wireless, illuminazione ambientale e materiali sostenibili citati en passant nel comunicato, con ogni probabilità per dosare le informazioni nei giorni che precedono il debutto e tenere alta l’attenzione.