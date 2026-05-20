Toyota bZ4X Touring, 1 milione di km di garanzia per sfidare i dubbi sulle elettriche

Toyota bZ4X Touring arriva con più spazio, autonomia fino a 591 km e batteria garantibile fino a 10 anni o 1 milione di km.
Francesco Armenio Autore AutomotivediFrancesco Armenio
20 Maggio 2026
Toyota bZ4X Touring

Toyota ha costruito la nuova bZ4X Touring sulla piattaforma eTNGA declinandola in due configurazioni meccaniche piuttosto distanti tra loro per carattere e prestazioni. La variante a trazione anteriore eroga 224 CV e 268 Nm di coppia, raggiunge i 100 km/h in 7,3 secondi e dichiara un’autonomia fino a 591 km nel ciclo WLTP, con consumi di 14,0 kWh per 100 km. La versione a trazione integrale aggiunge invece un secondo motore elettrico al retrotreno, portando la potenza complessiva a 380 CV con uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi e un’autonomia che scende a 528 km a fronte di consumi pari a 15,3 kWh per 100 km con cerchi da 18 pollici.

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Toyota bZ4X Touring: più spazio e garanzia “infinita” per la familiare

Toyota bZ4X Touring

Proprio sulla AWD debutta la tecnologia eAxle posteriore, un’unità compatta che integra motore, transaxle e inverter sfruttando semiconduttori in carburo di silicio per migliorare l’efficienza nella gestione delle alte tensioni. La capacità di traino arriva fino a 1.500 kg.

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Entrambe le versioni condividono la batteria agli ioni di litio da 74,7 kWh e supportano la ricarica rapida in corrente continua fino a 150 kW, con un passaggio dal 10 all’80% in circa 28 minuti anche grazie al sistema di pre-condizionamento che mantiene le prestazioni di ricarica fino a temperature di -20°C. In corrente alternata il caricatore può essere da 11 o 22 kW a seconda della configurazione scelta.

Toyota bZ4X Touring

Toyota garantisce il mantenimento del 70% della capacità della batteria per 10 anni, con una garanzia standard di 8 anni o 160.000 km estendibile attraverso il programma Battery Care fino a 10 anni o un milione di chilometri con rinnovo annuale.

La differenza più evidente rispetto alla bZ4X standard riguarda le dimensioni della carrozzeria, allungata di 14 centimetri interamente a vantaggio del vano di carico, che raggiunge i 669 litri con un incremento di quasi il 50% rispetto al modello da cui deriva. La linea posteriore abbandona il profilo spiovente della versione tradizionale avvicinandosi a quello di una station wagon, mentre le barre sul tetto di serie possono sostenere fino a 80 kg.

Toyota bZ4X Touring
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La variante AWD integra anche i sistemi X-MODE e Grip Control per la guida su fondi a bassa aderenza, il Downhill Assist Control per i tratti in discesa e una capacità di guado fino a 50 centimetri. Il pacchetto di sicurezza attiva Toyota T-Mate con Safety Sense di ultima generazione e aggiornamenti over-the-air completa la dotazione tecnica di un modello che dovrebbe arrivare in Italia entro la fine dell’estate con prezzi a partire da circa 50.000 euro. Nel frattempo, la casa automobilistica giapponese lavora anche alla nuova Corolla, mentre vede le vendite delle elettriche aumentare a dismisura a causa del caro carburante.

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