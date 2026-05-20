Toyota bZ4X Touring, 1 milione di km di garanzia per sfidare i dubbi sulle elettriche

Toyota ha costruito la nuova bZ4X Touring sulla piattaforma eTNGA declinandola in due configurazioni meccaniche piuttosto distanti tra loro per carattere e prestazioni. La variante a trazione anteriore eroga 224 CV e 268 Nm di coppia, raggiunge i 100 km/h in 7,3 secondi e dichiara un’autonomia fino a 591 km nel ciclo WLTP, con consumi di 14,0 kWh per 100 km. La versione a trazione integrale aggiunge invece un secondo motore elettrico al retrotreno, portando la potenza complessiva a 380 CV con uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi e un’autonomia che scende a 528 km a fronte di consumi pari a 15,3 kWh per 100 km con cerchi da 18 pollici.

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Toyota bZ4X Touring: più spazio e garanzia “infinita” per la familiare

Proprio sulla AWD debutta la tecnologia eAxle posteriore, un’unità compatta che integra motore, transaxle e inverter sfruttando semiconduttori in carburo di silicio per migliorare l’efficienza nella gestione delle alte tensioni. La capacità di traino arriva fino a 1.500 kg.

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Entrambe le versioni condividono la batteria agli ioni di litio da 74,7 kWh e supportano la ricarica rapida in corrente continua fino a 150 kW, con un passaggio dal 10 all’80% in circa 28 minuti anche grazie al sistema di pre-condizionamento che mantiene le prestazioni di ricarica fino a temperature di -20°C. In corrente alternata il caricatore può essere da 11 o 22 kW a seconda della configurazione scelta.

Toyota garantisce il mantenimento del 70% della capacità della batteria per 10 anni, con una garanzia standard di 8 anni o 160.000 km estendibile attraverso il programma Battery Care fino a 10 anni o un milione di chilometri con rinnovo annuale.

La differenza più evidente rispetto alla bZ4X standard riguarda le dimensioni della carrozzeria, allungata di 14 centimetri interamente a vantaggio del vano di carico, che raggiunge i 669 litri con un incremento di quasi il 50% rispetto al modello da cui deriva. La linea posteriore abbandona il profilo spiovente della versione tradizionale avvicinandosi a quello di una station wagon, mentre le barre sul tetto di serie possono sostenere fino a 80 kg.

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La variante AWD integra anche i sistemi X-MODE e Grip Control per la guida su fondi a bassa aderenza, il Downhill Assist Control per i tratti in discesa e una capacità di guado fino a 50 centimetri. Il pacchetto di sicurezza attiva Toyota T-Mate con Safety Sense di ultima generazione e aggiornamenti over-the-air completa la dotazione tecnica di un modello che dovrebbe arrivare in Italia entro la fine dell’estate con prezzi a partire da circa 50.000 euro. Nel frattempo, la casa automobilistica giapponese lavora anche alla nuova Corolla, mentre vede le vendite delle elettriche aumentare a dismisura a causa del caro carburante.