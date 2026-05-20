L’elettrico non si ferma: previsioni sul mercato auto nel 2026

Venti milioni di auto elettriche vendute nel 2025. Un’auto nuova su quattro, a livello mondiale, è uscita da una concessionaria con una spina al posto del serbatoio. E il 2026 punta a superare i 23 milioni, quasi il 30% del mercato globale. Sono i numeri del Global EV Outlook dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, e sono numeri che non lasciano molto spazio all’interpretazione.

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C’è chi continua ad aspettare il grande rallentamento, la correzione, il momento in cui il mondo si ricorda che i motori termici esistono. Nel primo trimestre del 2026 qualcosa si è mosso in quella direzione: le vendite globali di elettriche sono calate dell’8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Basta questo per parlare di inversione di tendenza? No.

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Il calo è infatti figlio di modifiche normative in Cina e negli Stati Uniti, non di un cambio di umore del mercato. In Europa, nello stesso trimestre, le vendite di elettriche sono cresciute di quasi il 30%. In Asia-Pacifico, esclusa la Cina, dell’80%. In America Latina del 75%. Novanta paesi hanno registrato crescita anno su anno a marzo, trenta hanno stabilito nuovi record mensili.

La Cina, nel frattempo, non aspetta nessuno. Nel 2025 il 55% delle auto nuove vendute nel Paese erano elettriche, circa 13 milioni di unità. Le case automobilistiche cinesi hanno coperto il 60% delle vendite elettriche mondiali, mentre europei e nordamericani si sono fermati al 15% ciascuno.

Sul fronte produzione, la Cina ha assemblato quasi il 75% dei 22 milioni di veicoli elettrici costruiti nel mondo, e poiché la domanda interna non assorbe tutto, le esportazioni sono raddoppiate, superando i 2,5 milioni di unità. Al di fuori dei tre grandi mercati, Cina, Europa, Stati Uniti, il 55% dei veicoli elettrici in circolazione arriva da fabbriche cinesi. Cinque anni fa quella percentuale era inferiore al 5%.

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Il dominio si estende anche alle batterie: oltre l’80% della produzione globale di celle nel 2025 è cinese. Una filiera integrata che nessun concorrente è oggi in grado di replicare in tempi brevi.

Oltre alle auto, i camion elettrici hanno più che raddoppiato le vendite globali nel 2025, raggiungendo quasi un decimo del mercato mondiale dei veicoli commerciali pesanti. E il Sud-est asiatico si è rivelato uno dei mercati in più rapida espansione: vendite raddoppiate, quota di mercato vicina al 20%, con Vietnam in prima fila e incentivi fiscali in arrivo. L’IEA stima che entro il 2035 il 60% delle nuove auto vendute nella regione potrebbe essere elettrico.

Il parco circolante globale di elettriche sfiora oggi gli 80 milioni di veicoli. Le proiezioni IEA parlano di 510 milioni entro il 2035, anche senza nuovi interventi politici. Come ha dichiarato il direttore esecutivo dell’agenzia, Fatih Birol, il calo dei prezzi delle batterie e le pressioni della crisi energetica globale spingeranno ulteriormente il mercato.