Svelata la Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé: il design fa già discutere

Siamo davanti a uno dei segreti peggio custoditi dell’industria auto recente, ma adesso è ufficiale: possiamo ammirare la Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé, divenuta completamente elettrica. Lo fa in un momento in cui molte case automobilistiche stanno ridimensionando i propri programmi sull’elettrificazione, il che rende la scelta di AMG coraggiosa e controcorrente.

Advertisement

La nuova GT 4-Door si basa sull’architettura AMG.EA e prende ispirazione diretta dalla Concept AMG GT XX presentata l’anno scorso. Il design di produzione si è allontanato sensibilmente dal prototipo, e non sempre in meglio. Progettata per competere con Porsche Taycan e Audi e-tron GT, la berlina di Affalterbach perde il confronto estetico con entrambe le rivali, lo perde nettamente. La nuova AMG risulta quasi ingombrante.

Advertisement

Il foglio tecnico, però, è un’altra storia. Tre motori a flusso assiale, architettura elettrica a 800 volt, pacco batterie da 106 kWh. La versione GT 63 4Matic+ spinge fino a 1.153 CV e 2.000 Nm di coppia massima in modalità launch control: numeri che appartengono al mondo delle hypercar, non delle berline a quattro porte. Per chi non avesse bisogno di tutto questo, la versione GT 55 si ferma a 805 CV.

Le prestazioni sono coerenti con quei numeri. Da 0 a 100 km/h in 2,1 secondi con partenza lanciata, 2,4 senza. I 200 km/h arrivano in 6,8 secondi e, con il Driver’s Package, la velocità massima tocca i 300 km/h. L’autonomia dichiarata è di 696 km per la GT 63 e fino a 700 km per la GT 55 nel ciclo combinato. Sulla ricarica, AMG fa sul serio: supporto fino a 600 kW in corrente continua, dal 10 all’80% in 11 minuti, con 460 km di autonomia recuperabili in soli 10 minuti.

A bordo, AMG ha lavorato per tradurre le prestazioni in sensazioni di guida riconoscibili. Il Response Control sulla console regola la reattività dei sistemi, mentre la manopola Agility Control gestisce il comportamento in curva attraverso una distribuzione variabile e regolabile della coppia. Nove livelli di controllo della trazione completano il quadro. L’elemento più curioso è il sistema AMGFORCE S+, progettato per replicare il sound del V8 della AMG GT R e simulare i cambi di marcia.

Advertisement

La nuova GT 4-Door elettrica risulta dunque un’auto che offre prestazioni sorprendenti e sound rigorosamente fake, elementi che, però, difficilmente possono compensare un design divisivo come quello scelto stavolta da Mercedes.