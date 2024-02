Skoda Fabia: arriva la versione perfetta per iniziare a guidare

Avete appena preso la patente? Skoda ha un “regalo” che potrebbe fare al caso vostro: è la nuova Fabia Young Edition. Cavalcando l’interesse sempre vivo che circonda la vettura, entra in commercio una variante inedita, destinata a soddisfare i gusti di un pubblico giovane.

Alla luce, peraltro, delle normative inasprite da parte delle istituzioni, le Case devono proporre degli standard eccezionali, spesso mai raggiunti prima. È acquistabile pure attraverso la formula Clever Value, comprensiva di un valore futuro garantito fissato a 12.243,63 euro. Oltre all’anticipo di 2.000 euro, il cliente deve corrispondere rate mensili da 169 euro per 36 mesi. Il TAN è dell’1,99%, il TAEG del 3,18%.

Skoda pensa ai neo-patentati: con la Fabia Young Edition, sicurezza e tecnologia a portata di tutti

La tecnologia occupa un ruolo cruciale nella Skoda Fabia Young Edition, destinata a soddisfare gli amanti delle soluzioni di ultimo grido, per un’esperienza di viaggio sempre connessa (4G) e senza precedenti. I contenuti multimediali possono essere fruiti mediante il display a sfioramento tattili da 8,25 pollici di diagonale. Il sistema di bordo è compatibile sia con Android Auto sia con Apple CarPlay in modalità wireless, in conformità alle recenti innovazioni introdotte nel settore. Inoltre, due porte USB-C aggiuntiva consentono la ricarica simultanea di due smartphone e di un quadro strumenti digitale da 8 pollici.

Come se ciò non fosse abbastanza, la new entry in listino prevede un pacchetti di sistemi ausiliari alla guida di prim’ordine. Oltre ad annoverare ben sei airbag, dispone di ADAS avanzati quali il Front Assist, il Lane Assistant, il monitoraggio della stanchezza del conducente e il riconoscimento della segnaletica stradale. Se in passato l’unico modo per accedere a certe dotazioni era di acquistare un modello di classe premium, oggi il discorso è cambiato. Skoda, che dei prezzi accessibili ha fatto la sua personale cifra stilistica, dà agli occupanti l’impressione di trovarsi in una “navicella spaziale”.

Relativamente ai motori, la scelta è tra due differenti tipologie: l’1.0 MPI da 80 CV e l’1.0 TSI da 95 CV. E c’è di che stare sereni riguardo alla sicurezza. Spesso si commette di puntare su una vettura troppo economica, laddove venga regalata a ragazzi freschi di compimento della maggiore età. Un grave errore, dettato dalla scarsa avvedutezza di giudizio.

Qui il pericolo viene scongiurato sul nascere. La struttura è, infatti, realizzata con acciaio ad alta resistenza, tra i motivi chiave dietro il conseguimento delle ambite cinque stelle ai crash test Euro Ncap. La solidità del veicolo conferma che non è necessario spendere una fortuna per avere tra le mani un esemplare affidabile. Si tratta giusto di valutare con attenzione le varie opzioni disponibili sul mercato.