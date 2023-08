Svelate le nuove Skoda Scala e Kamiq: tutte le novità

Skoda ha svelato le nuove Scala e Kamiq, che stanno ricevendo un aggiornamento di metà ciclo. I cambiamenti riguardano sia il design che gli allestimenti. Grazie alla piattaforma MB A0 del Volkswagen Group, le due auto ora dispongono di fari ridisegnati con tecnologia LED a matrice opzionale. Il marchio ceco ha anche cambiato le griglie e le luci posteriori, con la Kamiq ora dotata di riflettori a forma di L. Nella Scala invece troviamo grembiuli più sportivi che ricordano quelli della concept car Vision RS.

Skoda ha svelato i restyling di Scala e Kamiq: ecco come cambiano le due vetture della casa ceca e quali sono le novità principali

La casa automobilistica di Mlada Borislav aggiorna anche il catalogo dei cerchi con nuovi design. Le dimensioni delle ruote arrivano fino a 18 pollici e hanno accenti argento o nero. Sulla Scala, è adesso possibile scegliere tra nove colori esterni, tra cui un esclusivo grigio acciaio. Kamiq è inoltre disponibile con 9 opzioni di colore, tra cui Phoenix Orange, oltre a una finitura bicolore con montanti A, calotte degli specchietti laterali e tetto in nero.

Aggiornamenti anche nell’abitacolo, dove le vetture dotate di climatizzatore automatico hanno un pannello rivisto e definito “più intuitivo”. Skoda utilizza più materiali riciclati per la tappezzeria, i tappetini e il rivestimento del pavimento, mentre materiali rinnovabili come canapa e kenaf vengono utilizzati per i pannelli delle porte e parte del soffitto. La versione Monte Carlo di fascia alta ottiene di serie l’illuminazione ambientale a LED regolabile, insieme ad alcuni tocchi sportivi come i poggiatesta integrati per i sedili anteriori che forniscono un maggiore supporto laterale.

Ci sono solo motori TSI evo2 sotto il cofano di entrambi i modelli di Skoda, in quanto non saranno offerti diesel (TDI), il che non sorprende poiché le case automobilistiche stanno gradualmente eliminando i diesel nelle loro piccole auto a causa delle normative sulle emissioni più severe nell’Unione Europea.

Pertanto, il duo sarà offerto con un motore 3 cilindri 1.0 TSI da 95 CV e un cambio manuale a 5 marce o una variante più potente da 115 CV, abbinata a un cambio manuale a 6 marce o automatico a doppia frizione DS G a 7 rapporti Per il 4 cilindri 1.5 TSI da 150 CV ha le stesse opzioni di cambio: M6 e DSG7. Il motore più grande beneficia anche della tecnologia di disattivazione dei cilindri per risparmiare carburante spegnendo due dei cilindri.

Per la Scala, gli ingegneri Skoda hanno sviluppato una sospensione per strade sconnesse che aumenta l’altezza da terra di 15 mm. Entrambe le vetture possono essere ordinate con sospensioni più sportive che avvicinano la berlina di 15 mm alla strada, mentre il crossover Kamiq è più basso di 10 mm. Di serie, i veicoli ora hanno un display da 8 pollici per il conducente, ma è possibile ordinarne uno fino a 10,25 pollici. Sulle versioni entry level, Skoda installa un touchscreen da 8,25 pollici con due pulsanti rotanti, mentre quello più grande da 9,2 pollici è opzionale. Due porte USB-C da 15 watt sono standard ed è possibile aggiungere una porta aggiuntiva montata nello specchietto interno per collegare un DVR.

Con il restyling, Scala e Kamiq ottengono ulteriori caratteristiche Simply Clever prese in prestito da altri modelli, come le tasche per smartphone sugli schienali dei sedili anteriori e una scatola rimovibile sulla camma del tunnel centrale. Per quanto riguarda la sicurezza, sono disponibili fino a nove airbag. C’è anche Crew Protect, che chiude automaticamente tutti i finestrini e stringe le cinture di sicurezza anteriori se rileva una collisione imminente.