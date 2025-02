Skoda Octavia, nella gamma fa il suo ingresso anche la versione a trazione integrale

Nel 2024, la Skoda Octavia si è confermata come una delle station wagon più apprezzate in Italia, ampliando ulteriormente la sua gamma con l’introduzione della versione a trazione integrale elettronica, disponibile sia nella variante berlina che nella Wagon. Questa nuova opzione aggiunge un ulteriore livello di versatilità e sicurezza, ideale per chi cerca un’auto adatta a ogni tipo di terreno.

La nuova versione 4×4 è equipaggiata con un motore 2.0 TSI da 204 CV, che garantisce un incremento di 14 CV rispetto alla versione precedente. Il motore è abbinato a un cambio DSG a sette rapporti e viene offerto in vari allestimenti, tra cui Selection, Executive, Style e Sportline, con prezzi che partono da 37.800 euro.

Uno dei fattori che ha contribuito al successo di Skoda Octavia è la vasta gamma di motorizzazioni, pensate per soddisfare diverse esigenze di guida. Con l’introduzione della motorizzazione TSI 4×4, il piacere di guida è ulteriormente migliorato, grazie a una maggiore aderenza sui fondi scivolosi, che aumenta la sicurezza e la stabilità.

La trazione integrale è gestita da una frizione multidisco a comando elettroidraulico, supportata da sensori che monitorano continuamente le condizioni di guida. In base alla situazione, la centralina è in grado di distribuire la coppia tra gli assi, con un massimo di 50:50 tra anteriore e posteriore quando la strada offre la stessa aderenza su tutte le ruote. Inoltre, il sistema è integrato con i dispositivi elettronici EDS e XDS, che ottimizzano ulteriormente la distribuzione della potenza.

La nuova proposta per la Skoda Octavia è dotata di un assale posteriore multi-link, che garantisce un controllo preciso delle ruote. La trazione integrale consente anche una maggiore capacità di traino, fino a 1.900 kg con rimorchio frenato, ampliando le possibilità d’uso del veicolo.

Ogni versione può essere personalizzata con vari pacchetti per gli interni, che permettono di scegliere tra materiali, colori e finiture differenti. L’allestimento Sportline offre un’atmosfera più sportiva con sedili, volante e pedaliera dedicati.

Relativamente alle performance, la Skoda Octavia 4×4 berlina accelera da 0 a 100 km/h in soli 6,6 secondi, mentre la Wagon impiega appena 6,7 secondi. Entrambe le varianti raggiungono una velocità massima di 228 km/h. Per quanto riguarda i consumi, nel ciclo WLTP la berlina ha un consumo medio di 6,7/7,0 l/100 km, mentre la Wagon si attesta su 6,8/7,2 l/100 km.