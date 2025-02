Skoda Kodiaq RS 2025: il SUV sportivo con 265 CV che accoglie fino a 7 persone: i prezzi

La gamma Skoda si sta per arricchire con l’arrivo della nuova Kodiaq RS, versione sportiva del popolare SUV ceco. Annunciata nell’autunno 2024, questa seconda generazione rappresenta il perfetto connubio tra versatilità familiare e carattere sportivo.

Skoda Kodiaq RS: ecco tutto quello che devi sapere sul modello 2025

Il cuore pulsante della Kodiaq RS è un potente propulsore 2.0 TSI capace di erogare 265 cavalli e una coppia di 400 Nm. Questa motorizzazione, abbinata al cambio automatico DSG a sette rapporti e alla trazione integrale, permette al SUV di scattare da 0 a 100 km/h in soli 6,3 secondi nella versione a cinque posti (6,4 secondi per la sette posti) e di raggiungere una velocità massima di 231 km/h. L’esperienza di guida è ulteriormente arricchita dal sistema Dynamic Sound Boost, che esalta la sonorità del motore rendendo ogni viaggio più coinvolgente.

Al primo sguardo, la Kodiaq RS si distingue immediatamente dalle versioni standard grazie a numerosi elementi estetici distintivi. La carrozzeria, disponibile in otto colorazioni diverse tra cui l’esclusiva Bronx Gold Metallic, è impreziosita da finiture in nero lucido che caratterizzano la calandra, gli specchietti, i telai dei finestrini e le barre sul tetto. I cerchi in lega Elias da 20 pollici con finitura nera completano il look aggressivo del veicolo, mentre i doppi terminali di scarico in acciaio lucidato sottolineano la sua natura sportiva. L’illuminazione è affidata a fari Matrix LED con funzione di benvenuto animata, mentre posteriormente una striscia rossa collega le luci a LED dotate di indicatori di direzione dinamici.

L’abitacolo della Kodiaq RS riflette perfettamente il carattere sportivo del veicolo senza compromettere il comfort. I clienti possono scegliere tra due allestimenti interni: RS Lounge, con sedili sportivi rivestiti in pelle scamosciata e cuciture rosse a contrasto, oppure RS Suite, che offre un rivestimento in pelle traforata nera con dettagli rossi estesi anche alla plancia e alle portiere. Il volante sportivo a tre razze con badge RS e cuciture rosse sottolinea ulteriormente l’anima prestazionale del veicolo. Particolare attenzione è stata dedicata all’insonorizzazione, con vetri acustici stratificati che garantiscono un ambiente tranquillo durante i viaggi.

Anche sul fronte tecnologico la Kodiaq RS non delude. L’abitacolo ospita un Virtual Cockpit da 10 pollici per il conducente e un ampio display infotainment da 13 pollici al centro della plancia. Il sistema è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, mentre l’assistente vocale integrato beneficia delle capacità di ChatGPT per un’interazione più naturale e completa.

Per garantire prestazioni all’altezza del nome RS, gli ingegneri Skoda hanno rivisto completamente l’assetto del SUV. Lo sterzo progressivo di serie assicura maneggevolezza e precisione in ogni situazione, mentre l’impianto frenante è stato dimensionato in base alla configurazione scelta: la versione a cinque posti monta dischi anteriori da 340×30 mm, mentre la sette posti utilizza unità da 335×30 mm con pinze a doppio pistoncino. In entrambi i casi, le pinze sono verniciate in rosso per sottolineare la vocazione sportiva del veicolo.

Nonostante le sue doti sportive, la Kodiaq RS non rinuncia alla praticità. La trazione integrale non solo migliora la sicurezza e il comportamento su ogni superficie, ma aumenta anche la capacità di traino fino a 2.500 kg, rendendo questo SUV adatto anche per chi necessita di trasportare carichi pesanti o roulotte. La nuova Skoda Kodiaq RS è disponibile in Italia a partire da 57.800 euro per la versione a cinque posti, mentre per la configurazione a sette posti il listino parte da 58.900 euro.