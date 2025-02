Skoda, come sarà il prossimo grande SUV al momento noto come “Vision 7S”

Skoda continua i suoi test su neve e ghiaccio, portando avanti lo sviluppo del futuro grande SUV elettrico, che sarà il nuovo membro della famiglia Enyaq. Il marchio ceco ha consegnato uno dei prototipi del modello a diversi importanti fornitori del settore automobilistico, che stanno collaborando al perfezionamento di questa innovativa vettura.

Le ultime immagini rivelano il quinto modello elettrico di Skoda in una nuova fase di test, confermando l’avanzamento del progetto. Dalla distanza, il prototipo della Skoda Vision 7S è visibile mentre affronta le curve su un lago ghiacciato trasformato in pista con la griglia tradizionale non rivestita come nelle versioni completamente elettriche.

Nonostante le immagini non svelino nuovi dettagli o modifiche rispetto ai primi scatti del SUV elettrico Skoda, alcuni elementi si confermano invariati. La mimetizzazione è intatta, e i cerchi in lega sono gli stessi su entrambi gli assi. Si potrebbe dire che questa sia la stessa unità di cui si è parlato in precedenza.

È stato possibile intravedere alcune informazioni sugli interni. La consolle centrale sembra ospitare uno schermo touchscreen di grandi dimensioni, ma non è chiaro se dietro al volante ci sia un altro schermo di dimensioni inferiori, oppure uno più avanzato, come quello montato sulla Volkswagen ID.7, che per ora non è stato utilizzato su altri modelli del gruppo.

Skoda farà il suo ingresso nel segmento dei grandi SUV elettrici con una risposta diretta al successo della KIA EV9. Il modello, lungo quasi cinque metri, avrà un design innovativo sia all’interno che all’esterno e sarà disponibile con tre file di sedili, fino a sette posti a sedere. Non mancheranno varianti a cinque posti, pensate per offrire un ampio spazio di carico nel bagagliaio.

La Skoda (provvisoriamente) Vision 7S di serie sarà presentata entro la metà del 2026 e sarà uno dei modelli finali del gruppo ad utilizzare la piattaforma MEB. Le varianti saranno molteplici, con motorizzazioni a uno o due motori elettrici, con una potenza che partirà da oltre 200 CV. Le batterie agli ioni di litio avranno una capacità superiore agli 83 kWh, con un’autonomia che potrebbe avvicinarsi ai 600 km con una sola ricarica.