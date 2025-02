Skoda: ecco come potrebbe essere il nuovo SUV elettrico da 7 posti

Skoda si prepara a entrare nel segmento dei SUV elettrici familiari con un nuovo modello a sette posti, ispirato al concept Vision 7S svelato nel 2022. Il veicolo, che si distinguerà per le sue dimensioni generose con una lunghezza di 4,90 metri, punta a ridefinire gli standard del settore. Basato sulla collaudata piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, il SUV, che non ha ancora un nome, promette prestazioni all’avanguardia con un’autonomia di 600 km con una singola carica e la ricarica rapida a 200 kW, caratteristiche che lo rendono ideale per le famiglie e per chi cerca versatilità nei lunghi viaggi.

Skoda, il nuovo SUV a 7 posti arriverà nel 2027

Sebbene inizialmente previsto per il 2026, secondo le ultime indiscrezioni sembra che il debutto sia stato posticipato al 2027, in parte per le attuali dinamiche del mercato elettrico. Nonostante ciò, grazie anche alle prime informazioni disponibili, alcuni creatori digitali stanno cercando di immaginare come sarà questo modello.

Il design combina robustezza ed eleganza, con una base solida e una parte superiore aerodinamica. L’estetica è enfatizzata da elementi come le maniglie a filo della carrozzeria e i sottili gruppi ottici anteriori. Alcune caratteristiche distintive del concept, come la griglia a sette punte e le telecamere posteriori, potrebbero però non essere presenti nella versione definitiva.

Per quanto riguarda l’abitacolo, non può mancare la tecnologia: qui troviamo infatti un cruscotto completamente digitale e un ampio display centrale touch. La disposizione dei sedili 2+3+2 garantisce massima versatilità, mentre i comandi rotanti personalizzabili assicurano un controllo intuitivo delle funzioni del veicolo.

Nonostante la crescita globale delle vendite di auto elettriche nel 2024, l’Europa ha registrato un calo del 3%. Come sottolineato da Martin Jahn di Skoda, la redditività nel settore delle auto elettriche rimane una sfida importante, principalmente a causa degli elevati costi delle batterie. Per questo motivo, il nuovo SUV Skoda richiederà ulteriori perfezionamenti prima del lancio, con l’obiettivo di bilanciare prestazioni, costi e aspettative dei consumatori.