Skoda, nel 2026 debutterà il SUV elettrico a 7 posti dal nome sconosciuto

Nel 2022, Skoda ha svelato il concept Vision 7S, un SUV elettrico a sette posti progettato per anticipare l’ammiraglia del marchio, il cui debutto è previsto per il 2026. All’epoca, il costruttore ceco (di proprietà Volkswagen) aveva dichiarato che il veicolo avrebbe avuto un’autonomia di 600 km, promettendo prestazioni di alto livello nel segmento.

Il futuro modello di serie Skoda è stato avvistato durante i test invernali, ancora camuffato, suggerendo che il suo arrivo sul mercato potrebbe essere più vicino del previsto, probabilmente entro la fine del 2026. Con una lunghezza stimata intorno ai 4,9 metri, si posizionerà come diretto concorrente della Peugeot ë-5008 e della KIA EV9, due modelli di riferimento tra i SUV elettrici di grandi dimensioni.

Secondo quanto riportato dalla rivista britannica Car Magazine, il modello di produzione manterrà la configurazione a sette posti ma adotterà uno stile meno futuristico rispetto al prototipo. Il suo design sarà in linea con le più recenti creazioni di Skoda, come il rinnovato Enyaq, con alcuni dettagli caratteristici come il nome del brand scritto sul cofano e i fari anteriori dal taglio orizzontale, anziché verticale come nel concept originale. Tuttavia, non mancheranno elementi moderni e raffinati, come maniglie delle portiere a filo con la carrozzeria e gruppi ottici posteriori a forma di T, che contribuiranno a donargli un look più contemporaneo, simile ai suoi diretti concorrenti nel segmento.

Il concept Vision 7S misurava 5 metri in lunghezza con un passo di 3 metri, ma secondo le indiscrezioni il modello definitivo sarà leggermente più compatto, attestandosi intorno ai 4,9 metri. Dal punto di vista tecnico, tutto fa pensare che il nuovo SUV Skoda sarà costruito sulla collaudata piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, la stessa utilizzata da modelli come la Skoda Enyaq e la Volkswagen ID.7. Questa scelta permetterà di contenere i costi di produzione.

Per quanto riguarda le prestazioni, il SUV sarà equipaggiato con una batteria da 77 kWh, in grado di ricaricarsi fino a 175 kW, associata a un motore da 286 CV, lo stesso propulsore utilizzato su altri modelli elettrici del gruppo Volkswagen. Tuttavia, per le versioni a lunga autonomia, Skoda potrebbe optare per una batteria più capiente da 86 kWh, in grado di supportare una ricarica rapida fino a 200 kW. Questo pacco batterie, già presente in alcune varianti della Volkswagen ID.7, consente di superare i 700 km di autonomia. A causa del peso maggiore e dell’aerodinamica meno efficiente del SUV Skoda, però, la percorrenza effettiva sarà inferiore a questa soglia.