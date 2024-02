Volkswagen Golf 9, sì all’elettrico: come sarà

Mentre la gamma ID. prendeva piede, il futuro della Volkswagen Golf sembrava incerto. Il restyling del 2024, anno del suo 50° compleanno, era considerato da molti come una sorta di canto del cigno. In fondo, la e-Golf, variante a zero emissioni della settima generazione, aveva suscitato poco interesse. Nel 2019, l’introduzione della ID.3 sembrava aver definitivamente sancito la fine. Ma a sorpresa, in un’intervista rilasciata al portale belga Moniteur Automobile, gli alti funzionari dell’azienda di Wolfsburg ammettono ora gli errori di strategia compiuti, soprattutto a livello di nomenclatura.

Volkswagen Golf 9, l’elettrica arriverà. Al posto della ID.3?

Di conseguenza, la Volkswagen Golf 9 sarà a trazione 100% elettrica e sostituirà persino la ID.3. Basata sull’architettura SSP (Scalable Systems Platform) dedicata alle BEV, il futuro ingresso nei concessionari sarebbe previsto per il 2030 e comprenderà le solite varianti GTI e R. In tal modo, la clientela potenziale avrà campo libero sul veicolo da ordinare, in linea con i rispettivi gusti, esigenze e disponibilità economiche.

Thomas Schafer, amministratore delegato di Volkswagen, ha ipotizzato una fusione di due modelli, con il probabile ritiro della ID.3 a favore della Golf. Ciò poiché quest’ultima ha un appeal troppo forte e un valore inestimabile. Un “patrimonio” da tutelare.

Probabilmente sul ravvedimento del marchio ha pesato pure l’accoglienza parecchio fredda riservata alla ID.3. Non a caso, i progettisti hanno cercato di rimediare mediante un restyling sostanziale, addirittura definito una nuova generazione dai portavoce della compagnia. Qualunque sia il motivo dietro il flop bruciante, l’idea è di puntare su modelli in grado di lasciare il segno e aprire un’era piena di successi. Schafer ha anche parlato del futuro della Tiguan, immaginando una possibile fusione con la ID.4.

A quanto pare, gli amanti dello stemma GTI vedranno esaudite le loro preghiere. L’acronimo a loro tanto caro rimarrà in vita e accompagnerà anche le proposte al 100% elettriche, a cominciare dalla ID.2, in arrivo nel 2026.

La scelta di Volkswagen di puntare sulla Golf elettrica e di sostituire la ID.3 costituisce un cambio di rotta rilevante. Il colosso tedesco sembra aver compreso l’importanza della prima; perciò, porterà avanti una storia di grande successo.

La Volkswagen Golf 9 avrà parecchie sfide da affrontare, compresa la concorrenza di altri competitor, tra cui la Tesla Model 3 e la Hyundai Ioniq 5. Per attrarre una vasta platea, sarà necessario applicare un prezzo di listino competitivo. Uno step cruciale nel programma di riduzione dei costi sarà la ID.2, la quale, anticipata dalla concept car ID.2all, arriverà nei punti vendita il prossimo anno. Per portarla a casa serviranno 25.000 euro, bonus esclusi. Non pochi, ma comunque allettanti, alla luce delle poche opzioni in circolazione a queste cifre.