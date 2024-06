SEAT Ibiza e Ateca Black Edition, disponibili solo in Italia

Sono diverse, come promesso dal CEO della casa automobilistica spagnola, le novità in casa SEAT. Dopo che a inizio anno è stata lanciata la Black Edition per la Arona, ora SEAT ha deciso di prevederla anche per la Ibiza e l’Ateca. Una versione speciale che riguarderà solamente il mercato italiano.

Coma prevede la versione Black Edition

Per la SEAT Ibiza Black Edition saranno previsti cerchi in lega da 17”, fari fendinebbia, vetri posteriori oscurati e carrozzeria con colore metallizzato (a scelta tra Argento Urban, Bianco Nevada, Blu Zaffiro, Grigio Magnetico e Nero Midnight) incluso nel prezzo. Per gli interni, invece, la Black Edition consente di avere il Marina Pack con i sedili in Seaqual Yarn. La SEAT Ibiza Black Edition sarà disponibile solamente con la motorizzazione 1.0 TSI 95 CV con un prezzo di partenza di circa 21000€.

La SEAT Ateca Black Edition, invece, si differenzia dall’Ibiza per diversi dettagli estetici. Oltre a poter scegliere le tonalità Argento Reflex, Bianco Nevada, Grigio Grafite e Nero Fondente per la carrozzeria la SEAT Ateca Black Edition prevede mancorrenti al tetto di colore nero, cerchi in lega da 18”, fari posteriori a LED, fari anteriori Full LED e vetri posteriori oscurati. Per gli interni è previsto invece un navigatore da 9.2”, l’illuminazione interna multicolore a LED, il volante sportivo multifunzione in pelle e i sedili in Dinamica nera. La SEAT Ateca Black Edition è disponibile a partire da 32200€ in diverse motorizzazioni: 1.0 TSI 115 CV, 1.5 TSI 150 CV DSG e 2.0 TDI 150 CV DSG.

La versione speciale limitata Black Edition, che SEAT ha già previsto con successo per la Leon e l’Arona e ora anche per l’Ibiza e l’Ateca, è un concentrato di design e tecnologia che offre componenti top di gamma che arricchiscono alcuni dei modelli più venduti e apprezzati, specialmente nel mercato italiano, della casa automobilistica spagnola.