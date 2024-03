Nuovi investimenti per Seat: “Il meglio deve ancora venire”

Negli ultimi mesi il futuro di Seat è stato al centro di numerose speculazioni, alcune delle quali paventavano persino l’abbandono del brand da parte del Gruppo Volkswagen. Uno scenario che avrebbe lasciato un profondo dispiacere ai fan di lunga data, che possono, però, ora tranquillizzarsi. Difatti, l’amministratore delegato della compagnia, Wayne Griffiths, rassicura circa le ambizioni del marchio, chiamato a riscattarsi dopo un periodo sottotono. È curioso notare come tra lei e il brand spin-off Cupra i ruoli si siano di fatto ribaltati: mentre la seconda sembrava una scommessa persa in partenza e Seat una fiorente realtà, oggi non è eccessivo invertire i nomi.

Seat: addio al declino, il futuro è nelle mani di Griffiths

In occasione della presentazione dei risultati finanziari del 2023, Griffiths ha definito l’obiettivo: riportare l’azienda al posto che le compete. La crescita a doppia cifra dell’uomo anno, con nuovi investimenti nel brand e nei modelli, è di buono auspicio. Di progressi ne andranno compiuti ancora tanti, e nella mente del management frulla l’idea di inserirsi nel comparto dell’elettrico. A ogni modo, può garantire che il meglio deve ancora venire. Delle risposte precise arriveranno prossimamente, ma delle informazioni sono già trapelate in rete.

Nel breve termine, il piano di rilancio di Seat non prevede dei nuovi modelli, bensì sarà incentrato su restyling e versioni aggiornate della gamma attuale. I modelli in questione monteranno delle motorizzazioni plug-in hybrid e parecchio efficienti, probabilmente derivanti dalle unità già impiegata dalla Golf aggiornata e dalla nuova Tiguan. Il capitolo iniziale sarà rappresentato dalla Leon, la quale riceverà un upgrade sia dal punto di vista tecnico sia tecnologico, seguito da Ateca. Nel 2025 scoccherà, dunque, l’ora delle rinnovate Ibiza e Arona, mostrate durante lo stesso evento. Sia l’anteriore sia il posteriore avranno dei cambiamenti, soprattutto nei gruppi ottici, con un richiamo allo stile Audi.