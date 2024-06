Lotus Emeya Hyper GT, l’azienda afferma i suoi tempi di ricarica “da record”

Non sono state consegnate le prime Lotus Emeya Hyper GT ai clienti americani, e l’azienda sta mettendo in mostra la sua esperienza con i veicoli elettrici e i loro tempi di ricarica impressionanti. Lotus, infatti, dichiara che la velocità di ricarica della Emeya dal 10 all’80% sarebbe “un record”. Che la nuova Hyper GT sia veloce nella ricarica come lo è su strada, non cambia l’impressione che ci siano diversi aspetti interessanti di questa creazione della (ex) storica firma britannica.

Presentata da nove mesi, la Emeya Hyper GT, è il primo modello a quattro porte ad alta velocità del marchio. Il BEV può accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 2,8 secondi e questo è un dato davvero notevole se pensiamo al percorso “faticoso” che ha fatto recentemente Lotus. A febbraio 2024, Lotus aveva comunicato che l’Emeya aveva completato un rigoroso programma di test di tre anni e intanto, l’azienda con base in Cina, ha rivelato specifiche impressionanti anche sui tempi di ricarica della Hyper GT.

Secondo un comunicato recentissimo di Lotus, l’Emeya è stata in grado di ricaricarsi dal 10 all’80% utilizzando un caricatore rapido DC da 400 kW in soli 14 minuti. A supporto di queste affermazioni da vertici di categoria, Lotus ha fatto validare queste sessioni di ricarica dalla società di consulenza globale P3. I risultati di P3 posizionano l’Emeya come il veicolo elettrico con la ricarica più veloce, superando modelli prestigiosi come Mercedes EQS, BMW i7, Tesla Model Y, Hyundai IONIQ 6 e BYD Atto 3.

Durante la sessione di ricarica, Lotus ha riportato che l’Emeya ha raggiunto una potenza di picco di 402 kW, con una potenza media di ricarica di 331 kW tra il 10 e l’80%. In pratica, mettendo insieme i dati sul suo consumo energetico di 18,7 kWh/100 km, la Emeya può recuperare 310 km di autonomia in una ricarica di dieci minuti. Un dato del genere, per un BEV, ci avvicina e di molto ai tempi dei rifornimenti tradizionali di carburante.

Qingfeng Feng, CEO di Lotus Group, ha parlato delle capacità di ricarica dell’azienda e dell’importanza di accelerare il processo per i consumatori: “Con la nostra tecnologia di ricarica leader del settore oggi disponibile, Emeya supera i limiti delle prestazioni di un veicolo elettrico, offrendo agli automobilisti la sicurezza di viaggiare ovunque. Stiamo offrendo un’esperienza di guida senza rivali nel pacchetto granturismo definitivo, quindi i conducenti vogliono passare all’elettrico”.

Considerando l’infrastruttura di ricarica attuale esistente e utilizzabile dai clienti americani, la maggior parte dei proprietari di Emeya non raggiungerà le stesse velocità di ricarica. Ma il fatto che l’Hyper GT possa già raggiungere questi numeri dimostra che Lotus è avanti nel settore.