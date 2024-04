EZ-6 e Arata, i due nuovi veicoli elettrici Mazda

In occasione dell’Auto China 2024 la Changan Mazda ha presentato due nuovi modelli di auto: la Mazda EV-6 e il concept della Mazda Arata. Si tratta di due nuovi modelli elettrificati che dovrebbero essere prodotti nei prossimi mesi: l’EZ-6 entro la fine dell’anno, l’Arata entro la fine del 2025. I due nuovi modelli sono orientati al mercato cinese dove l’elettrificazione cresce rapidamente con l’obiettivo di Mazda di ampliare la propria gamma di auto elettriche.

Mazda EZ-6

La Mazda EZ-6 è un modello elettrificato che dal punto di vista del design combina il linguaggio Mazda KODO-Soul of Motion con prestazioni di guida che si concentrazione sull’esperienza Jinba-ittai per la quale il guidatore è una cosa sola con l’automobile. Della Mazda EV-6 sono previste due versioni: una completamente elettrica a batteria (BEV) e una ibrida elettrificata plug-in (PHEV).

Inoltre la Mazda EZ-6prevede portiere senza telaio e maniglie nascoste che riprendono, migliorandole, le caratteristiche della Deepal SL03 che è alla base di questo modello. La linea dei finestrini è, rispetto alla SL03, molto più morbida e le forme sono più aggraziate. Sul posteriore l’angolo acuto è stato attenuato e non c’è più la piega tra il portellone e la finitura generale del tetto panoramico che si integra con il portellone in maniera più armonica.

L’abitacolo prevede uno schermo centrale flottante da 14.6”, un quadro strumenti con pannello LCD, un volante a fondo piatto e uno stile generale votato alla raffinatezza. La combinazione di colori dona un ulteriore tocco di classe. Non manca un pad per la ricarica wireless, un sistema audio Sony e un sedile a gravità zero per il passeggero anteriore. Il controllo delle funzioni dell’auto è quasi esclusivamente gestibile dal display centrale (o dai comandi vocali) grazie al lavoro svolto dal processore Qualcomm Snapdragon 8155.

Mazda Arata

Elevare lo spirito umano. Questo l’obiettivo alla base del concept della Mazda Arata, un SUV crossover con un design moderno e raffinato progettato per soddisfare il gusto sofisticato del mercato cinese. È una vettura che incarna forme futuristiche per cui vista lateralmente la Mazda Arata vanta porte spesse e una configurazione tridimensionale che fornisce trazione ai quattro pneumatici creando una forma dinamica tipica del design KODO. I gruppi ottici posteriori ad ala incrociata con le due ali sovrapposte enfatizzano al meglio il marchio Mazda.

Gli altri elementi caratteristici di questo concept rigorosamente elettrico sono i finestrini piccoli, i gruppi ottici eleganti e la presenza di una griglia anteriore illuminata con anche la scritta Mazda posta sulle fiancate che si illumina. Al posto dei tradizionali specchietti retrovisori monta delle telecamere e “mancano” anche le maniglie delle porte e il tergicristallo posteriore.

Per la Mazda Arata è stato previsto un grande spoiler diviso in due dalla luce del terzo stop verticale. Il design laterale dell’auto dona un’illusione di archi rampanti con uno spunto di design particolarmente intrigante.