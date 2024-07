Lamborghini Huracan: svelata la data di debutto dell’erede Temerario

Dopo una lunga attesa, l’erede della Lamborghini Huracan ha una data di debutto. In un comunicato stampa sui risultati di vendita del primo semestre 2024, Lamborghini ha annunciato che la presentazione della sua nuovissima supercar è preista per il 16 agosto. Secondo quanto riferito, la Temerario, la terza ibrida plug-in del marchio di Sant’Agata Bolognese, debutterà durante la Monterey Car Week 2024.

Lamborghini Temerario: svelati i primi dettagli dell’erede della Huracan

A differenza della Huracan e della Gallardo che l’ha preceduta, la nuova arrivata è sviluppata al 100% da Lamborghini, poiché non sarà gemellata con l’Audi R8. La casa automobilistica tedesca, infatti, non ha intenzione di lanciare una nuova R8, almeno non con un motore a combustione. Di conseguenza, Lamborghini ha avuto quindi carta bianca nello sviluppo di questo modello. I primi dettagli indicano che sotto il cofano non ci sarà il V10 da 5,2 litri, ma un V8 biturbo da 789 CV. Nonostante la sovralimentazione, il motore da 4,0 litri con 730 Nm di coppia raggiungerà un incredibile regime di 10.000 giri/min.

Tuttavia, essendo un’ibrida, la potenza combinata sarà maggiore. Tra il motore a combustione e il cambio a doppia frizione a otto rapporti montato trasversalmente derivato dalla Revuelto, si trova un motore elettrico che eroga 147 CV e 300 Nm. Non sono stati rivelati ulteriori dettagli ufficiali, ma sappiamo che la Temerario avrà un sistema ibrido a tre motori, di cui uno all’anteriore e due al posteriore. In un post su LinkedIn, l’amministratore delegato di Lamborghini, Stephan Winkelmann, ha dichiarato che la potenza totale supererà gli 887 CV, circa 250 CV in più rispetto alle versioni più potenti della Huracan uscente. Tutto questo, ovviamente, porterà anche ad un aumento del peso.

Per quanto riguarda le vendite relative al primo semestre 2024, Lamborghini sta andando molto bene. Fino a giugno le consegne sono aumentate del 4,1%, pari a 5.558 vetture, stabilendo un nuovo record. Gli ordini per la Urus SE terranno impegnata la fabbrica per circa un anno. Gli ordini della Revuelto, invece, non saranno completamente evasi fino alla fine del 2026. L’ultima Huracan lascerà la fabbrica a dicembre, quando farà spazio alla sua erede. Con l’arrivo della Temerario, Lamborghini si aspetta vendite che possano garantire una produzione continua per i prossimi anni, con vendite che arriveranno a livelli mai visti prima.