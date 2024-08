MG, il prossimo SUV in arrivo in Europa potrebbe essere l’S5

Continua la ricerca della clientela europea da parte del marchio di proprietà cinese. L’azienda automobilistica MG sta lavorando a un nuovo crossover elettrico, il MG S5. Il mezzo, per identità e appartenenza al segmento, inoltre, sembra davvero mirato al mercato europeo.

Pare anche sia stato avvistato un prototipo sapientemente camuffato del veicolo probabilmente in sosta durante un test su strada in Repubblica Ceca. Il mezzo è stato visto parcheggiato accanto a una Skoda Enyaq in una stazione di ricarica rapida. Diversi dettagli possono essere collezionati per immagine il SUV del marchio cinese e che probabilmente potrebbe arrivare entro il 2025.

L’MG S5 è un SUV elettrico lungo 4,48 metri, una misura simile a quella del Renault Scenic E-Tech, e leggermente più corto del Volkswagen ID4. Con queste dimensioni, l’MG S5 si posiziona esattamente tra i due SUV elettrici attualmente offerti da MG in Europa. Da una parte lo ZS e, dall’altra, il Marvel R. Lo ZS, infatti, misura circa 4,32 metri e dovrebbe essere presto sostituito dalla gamma, mentre il Marvel R è decisamente più grande con i suoi 4,67 metri.

Sebbene non sia ancora ufficiale il suo arrivo e il suo ingresso nella gamma del marchio di proprietà cinese, è possibile che l’MG S5 possa prendere il posto proprio del modello ZS elettrico nel mercato europeo. In Cina, la casa madre SAIC ha lanciato l’MG S5 con un motore elettrico da 170 CV, lo stesso utilizzato per la MG 4. Tutto porta a pensare che il SUV potrebbe comodamente entrare nel mercato europeo e concorrere a una buona posizione di mercato tra gli altri veicoli dello stesso segmento.

L’S5 condividerebbe altre specifiche tecniche con la MG 4, a partire da una versione da 170 CV con una batteria da 51 kWh, e varianti più potenti da 204 CV e 245 CV con batterie rispettivamente da 64 kWh e 77 kWh. Esiste anche una versione X-Power della MG 4 con due motori elettrici che combinati producono 435 CV e una batteria da 64 kWh. Ci sono tutte le premesse per offrire un SUV per i gusti più esigenti.