Hyundai Tucson, in arrivo anche la versione Plug-in hybrid 2WD

Dopo l’ultimo restyling la Hyundai Tucson amplia la sua offerta introducendo la versione Plug-in Hybrid a trazione 2WD. Una soluzione che ottimizza l’efficienza dell’auto che arriverà nelle concessionarie verso la fine di settembre.

Hyundai Tucson Plug-in Hybrid 2WD: info e caratteristiche

Il propulsore della Hyundai Tucson Plug-in Hybrid 2WD si basa sullo stesso schema di quella 4WD prevedendo un motore 1.6 T-GDI a benzina da 160 CV abbinato a quello elettrico da 98 CV. La batteria è da 13.8 kWh per una potenza complessiva di 253 CV e 367 Nm di coppia.

La scelta di realizzare la Hyundai Tucson Plug-in Hybrid 2WD è motivata dalla volontà di offrire ai clienti una versione Plug-In senza la trazione integrale potendo così contare su consumi ancora più ridotti. Quando è in elettrico l’autonomia è di 71 km, mentre nel ciclo medio urbano (standard WLTP) raggiunge i 90,9 km. Inoltre sotto determinate soglie di carica il sistema Plug-In di Hyundai passa in automatico alla modalità ibrida evitando che la batteria si scarichi completamente e ottimizzando sempre le prestazioni, l’efficienza e il comfort di guida.

La nuova Hyundai Tucson Plug-in Hybrid 2WD è disponibile in tre allestimenti: Business, Excellence e N Line. L’allestimento Business è stato realizzato per rispondere alle necessità dei professionisti e delle aziende. Con questo allestimento ci sono il Panoramic Curved Display con doppio schermo da 12.3” ad alta definizione, il supporto ad Android Auto e Apple Car Play, la connettività Bluelink, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e lo Smart Cruise control. Sono presenti anche i sedili regolabili in altezza con supporto lombare elettrico, la piastra a induzione per la ricarica wireless degli smartphone, il climatizzatore automatico a due zone con pannello di controllo dedicato, la retrocamera, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e diversi sistemi di sicurezza e quelli per l’assistenza alla guida Hyundai SmartSense.

Nella Hyundai Tucson Plug-in Hybrid 2WD Excellence, la versione top di gamma, ci sono cerchi in lega leggera da 19”, portellone posteriore elettrico, fari anteriori Full LED Wide Projection, fari posteriori Full LED, l’Head-Up Display, il Remote Seat Folding, i sedili anteriori e il volante riscaldabile e l’impianto audio Krell Premium Sound System a 8 canali con amplificatore e subwoofer.

C’è poi l’allestimento N Line che unisce comfort e connettività avanzata a un design distintivo ispirato al settore motorsport. In questo caso sono presenti cerchi in lega da 19” con design dedicato, passaruota in tinta con la carrozzeria, paraurti specifici, sedili sportivi riscaldabili e regolabili elettricamente con rivestimenti in misto pelle e tessuto scamosciato e la pedaliera rivestita in metallo.

I prezzi di partenza della Hyundai Tucson Plug-in Hybrid 2WD sono di 46.200€ per l’allestimento Business, 48.700€ per quello Excellence e 48.700€ per quello N Line.