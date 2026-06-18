Skoda Peaq: la più grande elettrica del marchio scommette su spazio e tecnologia

Skoda presenterà il 23 giugno 2026 la nuova Peaq, il SUV elettrico che andrà a posizionarsi sopra la Enyaq come modello di vertice della gamma a batteria del marchio ceco. In attesa del debutto ufficiale, l’azienda ha già diffuso alcune immagini dell’abitacolo, e alcuni teaser degli esterni, che permettono di farsi un’idea dell’impostazione interna della futura ammiraglia.

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Nuova Skoda Peaq, primi dettagli sull’abitacolo del SUV elettrico familiare

La Skoda Peaq dovrebbe avvicinarsi ai 4,9 metri di lunghezza, superando la Enyaq di circa 25 centimetri, e sarà disponibile anche in configurazione a sette posti. Lo spazio aggiuntivo rispetto alla sorella minore non si traduce soltanto in una carrozzeria di taglia superiore, ma in un abitacolo ripensato nell’organizzazione e nella disposizione degli elementi, pensato per rispondere alle esigenze delle famiglie numerose e di chi cerca un’elettrica con maggiore capacità di carico.

La plancia adotta un disegno più verticale e lineare rispetto alla Enyaq. Un elemento orizzontale attraversa la parte superiore del cruscotto integrando le bocchette dell’aria, che risultano così meno evidenti e meglio inserite nel disegno generale. Al centro campeggia un ampio display verticale da 13,6 pollici, soluzione che si distingue nettamente dallo schermo a sviluppo orizzontale della Enyaq e che rappresenta il fulcro del nuovo sistema multimediale. La strumentazione digitale completa la dotazione tecnologica insieme a funzioni come l’head-up display con realtà aumentata e la Digital Key, elementi che il marchio ceco ha scelto di anticipare tra i dettagli già confermati.

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La console centrale conserva portabicchieri, ricarica wireless per smartphone e alcuni comandi fisici, una scelta che suggerisce la volontà di affiancare l’ambiente fortemente digitalizzato con elementi di praticità immediata nell’uso quotidiano. I sedili e i rivestimenti visibili nelle prime immagini lasciano intuire un’attenzione particolare al comfort di bordo, coerente con la vocazione familiare del modello e con la possibilità di affrontare lunghi viaggi sfruttando anche la terza fila di sedili.

Skoda punta a inserirsi con la Peaq nel segmento dei grandi SUV elettrici familiari, dove autonomia, spazio a bordo e flessibilità di configurazione rappresentano parametri decisivi nella scelta d’acquisto. I dettagli definitivi su motorizzazioni, capacità della batteria e prezzi arriveranno con la presentazione prevista tra pochi giorni.