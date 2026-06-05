Skoda, ecco quando sarà presentato il SUV elettrico a 7 posti

La presentazione ufficiale della Skoda Peaq è fissata per il 23 giugno 2026 a Monnetier-Mornex, in Francia e segnerà l’ingresso del marchio ceco nel territorio delle ammiraglie elettriche, con un SUV familiare a sette posti destinato a collocarsi al vertice della gamma a batteria. Il nuovo modello andrà a coprire una fascia di mercato finora presidiata da Enyaq e Kodiaq, superandoli entrambi per dimensioni complessive e abitabilità interna.

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Skoda Peaq, il SUV elettrico a 7 posti sarà presentato il 23 giugno

Con una lunghezza vicina ai 4,9 metri, la Peaq diventerà il modello più grande mai prodotto da Skoda, superando l’attuale Enyaq e la stessa Kodiaq, ancora oggi riferimento del marchio per spazio interno e versatilità. La generosa impostazione dimensionale consentirà di accogliere fino a sette occupanti distribuiti su tre file di sedili, mentre il bagagliaio dovrebbe attestarsi sui 890 litri con la terza fila ripiegata, dato che conferma la vocazione familiare del progetto.

La linea ricalcherà le indicazioni anticipate dalla concept Vision 7S, primo modello a inaugurare il linguaggio stilistico Modern Solid. Le forme dovrebbero presentarsi solide e tese, con superfici meno morbide rispetto alle Skoda della generazione precedente, mentre il frontale dovrebbe adottare il cosiddetto Tech Deck Face, una fascia scura che integra gli elementi tecnologici anteriori già introdotta sui modelli elettrici recenti del marchio. Le prime immagini diffuse mostrano una silhouette pulita, con superfici vetrate generose e montanti visivamente alleggeriti, anche se alcune soluzioni estreme del concept, come le porte antagoniste prive di montante centrale, difficilmente troveranno conferma sulla versione di serie.

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Sul piano tecnico, la Peaq nascerà sulla piattaforma MEB del gruppo Volkswagen e verrà prodotta nello stabilimento di Mladá Boleslav. Skoda ha già anticipato un’autonomia superiore ai 600 chilometri, con due opzioni di batteria da 63 kWh e 91 kWh. Le versioni meno potenti dovrebbero adottare un motore posteriore con trazione sull’asse di coda, mentre le varianti più prestazionali potrebbero affiancare un secondo propulsore anteriore per la trazione integrale. L’architettura dovrebbe rimanere a 400 volt, scelta che permetterà di contenere i costi rispetto alle soluzioni a 800 volt e di mantenere un posizionamento di prezzo accessibile rispetto ad alcuni rivali diretti.

Il debutto della Peaq completerà il piano di copertura del segmento elettrico avviato da Skoda con i modelli compatti, estendendo la presenza del costruttore ceco fino alla fascia dei SUV familiari di grandi dimensioni.