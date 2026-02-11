Renault Twingo, aprono gli ordini per la Evolution sotto i 20.000 euro

Renault ha finalmente deciso che il termine “accessibile” non debba essere solo un miraggio. Con l’apertura degli ordini per la Twingo E-Tech Electric in allestimento Evolution, la casa della Losanga conferma ufficialmente un posizionamento di prezzo coraggioso, piazzando la sua piccola urbana sotto la soglia psicologica dei 20.000 euro.

Per la precisione, bastano 19.500 euro per portarsi a casa la versione d’ingresso della nuova Twingo, un risparmio netto rispetto ai 21.100 euro richiesti per la sorella “ricca” Techno. Ma cosa ci perdiamo per strada, oltre a qualche centinaio di euro di rate mensili?

Sotto il cofano, fortunatamente, nulla. La Twingo Evolution mantiene lo stesso cuore pulsante della Techno: un motore da 80 CV alimentato da un pacco batterie LFP da 27,5 kWh. L’autonomia dichiarata resta di 263 km nel ciclo WLTP, quanto basta per andare e tornare dall’ufficio per una settimana senza l’ansia da ricarica.

La vera evoluzione avviene nell’abitacolo e nelle finiture. Per scendere di prezzo, Renault ha giustamente potato il superfluo. Addio al climatizzatore automatico in favore di un rassicurante e analogico clima manuale, e un saluto all’assistente virtuale Reno e alla retrocamera. Spariscono anche il cruise control adattivo e la guida one-pedal, lasciandoci il brivido vintage di dover premere il pedale del freno per fermarci.

Tuttavia, la sorpresa è che questa versione base non urla “povertà” da ogni bullone. Anzi, sfoggia con orgoglio fari a LED di serie e una colorazione gialla gratuita che la rende persino più simpatica della versione premium. Certo, i cerchi sono in acciaio da 16 pollici e l’antenna è meno discreta, ma la sostanza tecnologica è salva.

Al centro della plancia domina il touchscreen da 10,1 pollici con sistema OpenR Link, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Non manca nemmeno la strumentazione digitale da 7 pollici e un pacchetto base di ADAS per evitare di trasformare i parcheggi in autoscontri.

In un mercato dove le auto elettriche economiche sono rare come i parcheggi liberi in centro, la Twingo Evolution si candida a diventare la scelta per chi vuole la spina senza dover vendere un organo.