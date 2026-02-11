Porsche sta già preparando il “nuovo” volto della Panamera

La Porsche Panamera sembra aver scoperto la fonte dell’eterna giovinezza o, perlomeno, mostra di avere un contratto d’oro con un ottimo chirurgo a Zuffenhausen. Nonostante l’attuale generazione abbia tecnicamente dieci anni sulle spalle, un’era geologica nel mercato automobilistico moderno, Porsche ha deciso che c’è ancora spazio per un altro “ritocchino” prima di considerare la pensione.

Dopo il massiccio aggiornamento del 2023, che la casa madre ha provato a venderci come una terza generazione, ecco spuntare i primi prototipi della Porsche Panamera restyling 2028. Avvistati tra i ghiacci della Svezia settentrionale e i percorsi più discreti della Germania, questi muletti indossano la “divisa” mimetica in vinile nero, utile a nascondere le fattezze generali ma non la sostanza.

Sotto la pellicola si intravedono prese d’aria anteriori con barre angolate del tutto inedite, mentre i fari Matrix LED si preparano a cambiare sguardo. Nonostante la forma esterna resti coerente, il design interno dell’illuminazione si evolverà per somigliare alla nuova Cayenne elettrica.

La sicurezza, invece, diventa decisamente meno discreta. Nella parte superiore del parabrezza è apparso il nuovo arsenale di sensori per l’assistenza alla guida già visto sulla Macan elettrica. Sul retro, il nastro adesivo cerca disperatamente di camuffare una firma luminosa che integrerà il nome Porsche retroilluminato al centro, mentre il paraurti è stato ridisegnato per incorniciare i quattro terminali di scarico. Per fortuna, questi, ci sono ancora.

Sotto il cofano, infatti, la resistenza termica continua, seppur con un aiutino. Per rispondere ai severi standard Euro 7, i motori V6 e V8 diventeranno ancora più elettrificati. I modelli PHEV riceveranno una dose extra di autonomia elettrica, quando non serve scatenare lo spoiler posteriore estraibile in autostrada.

All’interno della nuova Panamera ci aspettiamo i soliti fuochi d’artificio digitali. Software più rapido, interfacce rinnovate e display che probabilmente sapranno anche leggerci nel pensiero.

Porsche, però, ama prendersi i suoi tempi per rasentare la perfezione. La presentazione ufficiale è prevista per la seconda metà del 2027, con le vendite che inizieranno ufficialmente nel 2028. Nel frattempo, la Panamera continuerà a perfezionare le sue sofisticate sospensioni rifiutandosi categoricamente di invecchiare.