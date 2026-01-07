Renault Twingo, a 20.000 euro è sfida “interna” alla Dacia Spring

Renault ha finalmente mantenuto la parola data, infilando la nuova Twingo 2026 esattamente dove doveva stare. Parliamo infatti di quel limbo strategico tra l’ultra-economica Dacia Spring e la più sofisticata Renault 5. Per ottenere questo miracolo economico, la ricetta è stata d’altronde drastica. La “riduzione all’essenziale” si è infatti unita a una scelta di varianti ridotta all’osso.

Lunga appena 3,79 metri e assemblata a Novo Mesto, in Slovenia, la nuova Twingo è un melting pot automobilistico con quasi la metà dei componenti provenienti dalla Cina.

Nonostante il pedigree da “risparmio”, non chiamatela però povera. Il modello base Evolution parte da un onesto prezzo di 19.990 euro (ricordiamolo, è pur sempre un veicolo elettrico), offrendo di serie chicche come i sedili posteriori scorrevoli, sensori di parcheggio, fari a LED e l’immancabile integrazione wireless per smartphone. Se proprio volete viziarvi, con 1.600 euro in più la versione Techno aggiunge una telecamera per la retromarcia, cruise control adattivo e un sistema di navigazione con ChatGPT integrato. Il tutto senza mai sfiorare la soglia dei 25.000 euro.

Sotto il cofano batte un cuore da 60 kW, 80 CV, potenza più che sufficiente per districarsi nella giungla urbana ma che alza bandiera bianca oltre i 130 km/h. La batteria da 27,5 kWh è la vera protagonista. Renault ha evitato la “monofase selvaggia” offrendo di serie la ricarica trifase fino a 11 kW e il precondizionamento delle celle.

In città, il consumo (della carica elettrica, ovviamente) scende a un ottimo valore di 8,4-9 kWh/100 km, garantendo un’autonomia urbana di circa 390 km. In autostrada, però, non c’è pietà, poiché il consumo sale a 18,7 kWh, riducendo l’autonomia combinata a 260 km.

Così, la Twingo 2026 è la compagna ideale per chi vive certamente in città, andando di qua e di là per commissioni e tragitti brevi, certamente senza lunghi e spensierati viaggi autostradali.