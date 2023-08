Renault Megane E-Tech electric, mai così efficiente: 30% in meno di consumi

Time for quality life. Si riassume con questo suggestivo slogan la filosofia della Losanga, che nella Renault Megane E-Tech electric vede uno dei suoi punti più alti. Sulla base di quanto di buono era già stato fatto, il modello riceve ora degli aggiornamenti di sostanza, tali da ottimizzare l’esperienza a bordo sia del conducente sia del resto degli occupanti. Raffaele Fusilli, amministratore delegato della divisione italiana, sottolinea, appunto, il peso attribuito all’innovazione tecnologica. Così si rimane competitivi contro le agguerrite rivali, provenienti da ogni dove, all’insegna di una customer experience di ottimo livello. Tecnologie all’avanguardia, connettività 24 ore su 24 sette giorni su sette e la natura nativo digitale giocano in favore della Renault Megane E-Tech electric, che permette di passare del tempo di qualità pure all’esterno, attraverso una serie di funzionalità di Time saving concepiti ad hoc, sulla base delle esigenze manifestate dalla clientela.

Renault Megane E-Tech electric: cosa e come cambia con l’aggiornamento

Il sistema multimediale OpenR Link ricopre un ruolo cruciale nella fruizione delle dotazioni di bordo. Con l’aggiornamento software myF2 presenta diverse migliorie, riguardanti pure le prestazioni su strada. Con il lavoro compiuto dal dipartimento informatico viene garantita una manutenzione sempre connessa, l’autozoom e la nuova zonizzazione per la multiview camera a 360 gradi, e implementa ulteriori comandi vocali per Google Assistant. L’upgrade interessa pure i proprietari di vetture già realizzate, purché, ovviamente, dotate di sistema OpenR Link, mediante un aggiornamento FOTA (Firmware Over The Air) scaricabile direttamente dal cliente. La semplicità di fruizione dei contenuti è declinata, infatti, pure in un’interfaccia utente user-friendly. Nell’impianto multimediale è, peraltro, integrato il route planner di Google Maps. Se viene impostato come destinazione un punto di ricarica DC, la macchina si prepara in anticipo, ottimizzando la temperatura della batteria cosicché il processo richieda un minor dispendio di tempo.

Sull’accumulatore della Renault Megane E-Tech electric la compagnia si è data parecchio da fare. Con un nuovo sistema di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione (HVAC) e le valvole elettroniche, il marchio migliora il coefficiente di rendimento del 30 per cento. Il passo in avanti compiuto sul versante dell’efficienza promette di scongiurare spiacevoli imprevisti, tipo l’eventualità di rimanere a piedi. Che poi ciò sia figlio soprattutto di un antico pregiudizio è un altro discorso, sul quale eviteremo di soffermarci. Perché non è questo né il momento né il modo di entrare nel merito: la protagonista è solo lei la Renault Megane E-Tech electric, che decreta l’ennesimo passo in avanti dell’azienda nella transizione green.