Lotus Emeya: il 7 settembre il debutto della berlina elettrica

Lotus ha confermato che il suo nuovo modello Hyper-GT elettrico si chiamerà Lotus Emeya e sarà presentato in anteprima mondiale il 7 settembre in occasione di un evento speciale a New York. Il breve annuncio è accompagnato da diverse immagini oscurate e da un breve video di annuncio.

Lotus si riferisce al nuovo modello costruito in Cina come ad un’iper-GT, proprio come ha soprannominato l’Eletre il primo iper-SUV al mondo – un cenno al fatto che pubblicizzerà dati di potenza e prestazioni più in linea con alcuni dei più veloci del mondo. supercar rispetto a qualsiasi berlina con motore a combustione posizionata in modo simile.

Sarà la prima berlina ad alte prestazioni del marchio dall’inizio degli anni ’90, la Carlton con sede a Vauxhall, e sarà particolarmente popolare in Cina e negli Stati Uniti, mercati cruciali per Lotus. I dirigenti di Lotus hanno già detto che la Lotus Emeya, lunga cinque metri, sarà l’auto più lussuosa che Lotus abbia mai prodotto. Lavettura di Lotus, internamente conosciuta come (Type 133) è il terzo modello completamente elettrico del marchio dopo l’ hypercar Evija e il SUV Eletre.

Le immagini teaser condivise da Lotus suggeriscono che l’auto presenterà una doppia firma luminosa a LED nella parte anteriore e una barra luminosa continua nella parte posteriore. È probabile che prenda in prestito spunti di design dall’Eltre e potrebbe anche condividere la stessa architettura elettrica.

Lotus Emeya manterrà la batteria da 112 kWh della Eletre, che potrebbe garantire all’elegante berlina un’autonomia di oltre 600 km. La piattaforma EPA consente la ricarica rapida a velocità fino a 420 kW. Alla domanda su come si comporterà rispetto ai concorrenti elettrici ad alte prestazioni come la Taycan, il capo commerciale della Lotus, Mike Johnstone, ha dichiarato: “Quando guardi alle prestazioni, saremo in una buona posizione, sia in termini di manovrabilità che di velocità. In termini di ricarica, avrà la stessa piattaforma dell’Eletre quindi potrà passare dal 10% all’80% in meno di 20 minuti.”