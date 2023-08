Le auto elettriche sono molto più costose da riparare dopo un incidente

Gli esperti hanno confrontato i costi di riparazione delle auto elettriche e delle vetture con motore a combustione interna dopo un incidente. I risultati dello studio si sono rivelati piuttosto ambigui. Le informazioni di questo studio sono state pubblicate sul sito web di Mitchell International.

Secondo uno studio le auto elettriche sono molto più costose da riparare rispetto alle auto con motore a combustione

Le auto elettriche sono note per i loro bassi costi di manutenzione. Tuttavia, la sostituzione di molte delle loro parti risulta essere molto costosa. Lo sostiene la compagnia assicurativa Mitchell International, i cui specialisti affermano che in caso di incidente, il costo della riparazione di un’auto elettrica sarà significativamente più costoso di un veicoli simile con motore a combustione interna.

È anche interessante notare che anche il prezzo medio dell’assicurazione per queste auto risulta essere più alto. Il rapporto afferma che i proprietari americani e canadesi di veicoli elettrici Tesla spendono in media circa 1.600 dollari per le riparazioni dopo un piccolo incidente stradale, mentre le auto a metano necessitano in media di 900 dollari nelle stesse condizioni.

Inoltre, le auto elettriche leggermente danneggiate necessitano più spesso della sostituzione dei gruppi principali e degli aggregati: il 90,75 per cento contro il 66,50 per cento per le vetture con motore a combustione interna. In particolare, le auto elettriche hanno una percentuale inferiore di parti riparabili – il 13,49 per cento contro il 20 per cento dei modelli con motore a combustione interna. Anche i tempi di riparazione sono notevolmente più lunghi, il che rende la riparazione ancora più costosa.

Le auto elettriche hanno un altro inconveniente. Dopo un incidente più grave, molto spesso non possono più essere riparate, mentre le auto a benzina e diesel sono molto più riparabili dopo gli stessi incidenti. Il problema più grave per i veicoli elettrici è il tamponamento, che molto spesso le mette fuori uso. Tuttavia, gli esperti aggiungono che in futuro riparare le auto elettriche diventerà molto più economico. La domanda è quanto è lontano quel futuro.