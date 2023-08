Auto elettriche low cost, questa le batte tutte: 1.100 euro ed è tua

Tra gli annunci presenti sulla celebre piattaforma e-commerce Alibaba è possibile mettere a segno degli ottimi affari, anche per quanto riguarda l’acquisto delle auto elettriche. Sul portale è già disponibile una bev ultra low cost, qualcosa di mai sentito prima: la Wuling Bin Guo è una minicar davvero interessante. Sulla base dei dettagli forniti, bastano appena 1.199 dollari (circa 1.100 euro) per portarsela a causa, contro i 8.700 dollari (8 mila euro) di norma necessari nella versione base.

Ovviamente, prima di stappare le bottiglie di spumante sarebbe il caso di recuperare qualche altra informazione circa le capacità del veicolo e lo stato di manutenzione. Capita spesso di sentire storie in cui, a fronte di una spesa iniziale molto ridotta, ha richiesto poi un investimento ragguardevole a causa di voci nascoste e spese accessorie.

Auto elettriche: con 1.100 euro fai “l’affare del secolo”

A ogni modo, le credenziali paiono davvero promettenti. Se avete figli minorenni, o avete comunque l’intenzione di passare alla mobilità a zero emissioni con un budget limitato, allora potrebbe trattarsi di un’occasione da cogliere al volo.

In generale, il portale Alibaba è davvero invitante, meritevole di essere tenuto d’occhio anche per l’acquisto di un’auto elettrica. L’esemplare in questione ci ha, però, parecchio colpito, dato lo straordinario vantaggio garantito. Che non è giusto una questione di originalità della proposta, opera della joint venture sottoscritta tra la cinese SAIC e la General Motors, bensì pure la meccanica risulta essere stuzzicante. Lunga poco meno di quattro metri, la vettura è in grado di raggiungere una potenza di 30 kW per la proposta base, sostenuta da un accumulatore da 17,3 kWh e un’autonomia in modalità full electric di 200 km. È la stessa configurazione del veicolo indicato nell’annuncio, mentre l’opzione top level raggiunge i 50 kW, 31,9 kWh di capacità e 330 km nel ciclo NEDC.

Per guidare la Wuling Bin Guo lungo le strade italiane è sufficiente avere compiuto i 14 anni di età, che diventano 16 nel caso in cui venga trasportato un passeggero, con patente AM. Un maggiorenne ha, invece, la facoltà di caricare a bordo un passeggero con la stessa licenza di guida o superiore, compresa la patente B. Nel recente periodo, il genere ha conosciuto un imprevisto boom. Appurato il successo della Citroen Ami, in grado di fare da apripista, il gruppo Stellantis ha deciso di allargare la famiglia, prima con la Opel Rocks-e e, quindi, con la Fiat Topolino. Nessuna riesce, però, a competere con l’auto elettrica cinese in termini di accessibilità.