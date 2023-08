Mini Cooper e Countryman EV 2024: look anticipato a poche ore dal lancio

Fra pochi giorni si accenderanno i riflettori su Monaco di Baviera, al tradizionale IAA Mobility, dove diverse Case automobilistiche sfoggeranno le loro ultime creazione. Tra i nomi di punta vi saranno pure i marchi del gruppo BMW, compresa la Mini con i Model Year 2024 delle Cooper EV e della Countryman. Per alimentare l’attesa, il produttore britannico mostra gli aggiornamenti sotto forma di un nuovo teaser, l’ultimo prima dell’uscita allo scoperto. Sul conto di entrambe abbiamo chiaro almeno buona parte delle caratteristiche, compresi gli interni, in linea con le moderne esigenze degli utenti.

Mini Cooper e Countryman EV 2024: il teaser svela le silhouette

La Mini Cooper EV 2024 conta sulla piattaforma Spotlight, riservata alle bev, come del resto è la city car. Che, tuttavia, cresce nelle dimensioni. Non tanto in lunghezza, all’incirca la stessa con i suoi 3,8 m, quanto semmai in termini di passo e di carreggiata. Riguardo alla motorizzazione, l’allestimento base conta su un unico propulsore, capace di erogare 181 CV, alimentato da una batteria da 40 kWh, che garantisce un’autonomia di 385 km. All’apice troviamo, invece, la Cooper SE, dotata di un powertrain da 215 CV e da un pacco batteria da 54 kWh.

Nel frattempo, l’azienda ha svelato gli interni, dove il layout viene semplificato, con l’adozione dello schermo circolare della plancia adibito sia al quadro strumenti sia all’impianto di infotainment. Davanti a sé il conducente ha, invece, un head-up display, la ciliegina sulla torta di un piatto ricco a sufficienza da convincere i fan a darle un’occasione. Non spariscono, infine, per intero i pulsanti fisici, raggruppati sulla consolle centrale.

Basata sullo stesso pianale della cugina BMW iX1, la Mini Countryman vedrà come versione d’accesso la “E” con un unico modulo da 188 CV e un accumulatore da 54 kWh. Per chiunque desideri un boost di potenza è presente l’allestimento SE ALL4 con due unità elettriche, di cui una collocata all’anteriore e una al posteriore, da 308 CV e un battery pack da 64 kWh.

Stando alle recenti indiscrezioni, sia la Cooper EV sia la Countryman EV accoglieranno pure la variante John Cooper Works. Info dettagliate sulle tempistiche rimangono, tuttavia, imprecisate. Con ogni probabilità approderà nelle concessionarie in un successivo frangente, una volta dato modo alle proposte standard di mettere a segno dei buoni volumi di vendita. All’IAA Mobility di Monaco andrà di scena, ça va sans dire, anche la capogruppo BMW. Che tra concept (i Vision Circular e i Vision Dee) e veicoli di serie ad alimentazione alternativa (iX5 Hydrogen) promette di ergersi tra i protagonisti dell’intera kermesse.