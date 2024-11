Renault Clio, con la sesta generazione ci sarà anche l’elettrica?

È tempo di rinnovare la propria offerta nel segmento B europeo per Renault. Stiamo parlando del lancio della sesta generazione della Clio, che sarà affiancata dal nuovo crossover Captur e dai modelli elettrici Renault 4 e Renault 5. Questa nuova generazione sta attualmente affrontando i primi test su strada ed è stata già avvistata da qualche paparazzo.

La Clio, un’icona conosciutissima e apprezzatissima tra le utilitarie a benzina, è destinata a restare un pilastro della gamma Renault anche nella seconda metà del decennio. Tutto merito di un restyling esteso e delle sue nuove dotazioni tecnologiche.

Nonostante l’introduzione di alternative elettriche come la Renault 4 e 5 e la Twingo, la casa automobilistica francese ha deciso di mantenere la Clio a combustione interna, per garantire una scelta completa ai propri clienti e non alienare chi preferisce motori tradizionali.

La prossima generazione della Clio dovrebbe essere dotata di una versione avanzata del sistema ibrido E-Tech, che combina un motore a benzina a quattro cilindri aspirato con un motore elettrico, un sistema starter-generator e una batteria compatta. Renault, inoltre, potrebbe anche valutare l’eliminazione delle versioni esclusivamente a benzina, in favore di questa variante ibrida più efficiente.

La piattaforma CMF-BEV, che condivide elementi già con la Clio attuale, apre alla possibilità di una versione completamente elettrica prossimamente, ma questa opzione sembra ancora fuori dai piani immediatamente futuri. Sebbene il marchio stia puntando sempre di più sull’elettrificazione dei propri modelli, la Clio resterà una scelta appetibile per chi cerca un’auto a combustione interna affidabile e conveniente. La Renault Clio, infatti, si posizionerà come un’opzione premium rispetto ai modelli più accessibili di Dacia.

Renault intende così preservare la Clio come un riferimento nel segmento B, unendo innovazione tecnologica, convenienza e una gamma diversificata di motorizzazioni. Le diverse opzioni della gamma francese vanno a colmare molte tra le necessità e le esigenze dei potenziali clienti. La sesta generazione della Clio resta comunque un modello che celebrerà la storia di un nome iconico, lasciando al contempo la porta aperta all’elettrificazione completa.