Nuova Renault Clio: la prossima generazione stupirà con il suo design

Nuova Renault Clio, intesa come futura generazione del celebre modello della casa francese continuerà ad avere un ruolo molto importante nella gamma del brand. La vettura arriverà sul mercato ancora con motori a benzina dato che il suo debutto avverrà prima che Renault diventi solo elettrica al 100 per cento, cosa che accadrà nel 2030. A proposito di questa auto Auto Express nelle scorse ore ha rivelato che sono iniziati i lavori su una nuova generazione del popolare modello, completo di propulsori a benzina.

Ecco come potrebbe apparire la nuova Renault Clio che potrebbe debuttare nel 2026

Tuttavia, parlando in esclusiva ad Auto Express al recente Motor Show di Monaco, il Chief Technology Officer dell’azienda, Gilles Le Borgne, ha affermato con fermezza che la nuova Renault Clio ha un futuro oltre l’attuale generazione e sarà venduta insieme alle rinate Renault 5 e Renault 4. A quanto pare la futura generazione del celebre modello potrebbe essere svelato nel corso del 2026. Esternamente l’auto potrebbe ereditare alcuni spunti di design visti nel recente SUV Rafale. All’interno, si prevede che la prossima generazione otterrà materiali aggiornati, nonché il passaggio allo stesso sistema di infotainment basato su Android Automotive utilizzato su Megane e Scenic.

Renault ha anche intrapreso un enorme programma di riduzione dei costi per rendere CMF-BEV più sostenibile dal punto di vista finanziario. Si prevede che almeno alcune di queste modifiche verranno trasmesse a CMF-B per contribuire ad aumentare la redditività delle varianti ICE. I propulsori offerti sulla nuova Renault Clio potrebbero essere sviluppati da una nuova società formata da Renault e dal colosso cinese Geely. Le divisioni motori delle due aziende si sono unite per incorporare 17 stabilimenti esistenti, cinque strutture di sviluppo e più di 19.000 dipendenti.

A proposito del design della nuova Renault Clio, oggi vi segnaliamo un nuovo render pubblicato dal sito Autoexpress e realizzato dal designer e creatore digitale Avarvarii che ha immaginato quello che potrebbe essere l’aspetto definitivo del nuovo modello sulla base di quanto emerso fino ad oggi. Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito di questo atteso modello nel corso dei prossimi mesi.