Renault 4 E-Tech, il nuovo SUV elettrico a Parigi

La kermesse parigina è stata ed è una grande vetrina per il marchio francese, pronto a mettere alla prova la sua ultima creazione carica di aspettative, la R5 elettrica. Il nome storico, eredità di una vera e propria icona francese, ha già catturato l’attenzione di tantissimi clienti e appassionati. Renault, però, non ha smesso di stupire di proporre nomi legati alla tradizione e ai modelli più amati del marchio. A Parigi, infatti, è arrivato il turno di un altro nome noto del marchio francese, specie di diversi decenni fa. Stiamo parlando della R4.

Renault ha presentato la nuova 4 E-Tech al Salone dell’Auto di Parigi, esattamente due anni dopo il debutto del concept che l’ha anticipata. Questo SUV compatto completamente elettrico rappresenta una rivisitazione in chiave “retro-futuristica” della storica Renault 4 degli anni ’60.

L’impegno e lo studio del design si è concentrato soprattutto su praticità e accessibilità economica, due priorità inevitabili. In un momento storico come questo, contraddistinto da investimenti e spinte alla transizione elettrica, rendere conveniente la mobilità elettrica è e resta una priorità per ogni produttore europeo.

Il nuovo modello Renault condivide il 68% dei componenti con la R5 E-Tech e si basa sulla stessa piattaforma AmpR Small, anche se la 4 E-Tech è ben 60 centimetri, raggiungendo una lunghezza totale di 4.1 m. Tale aumento di dimensioni si traduce in maggiore spazio per i passeggeri e in un bagagliaio da 420 litri.

La Renault 4 E-Tech sarà disponibile in due versioni completamente elettriche. La variante di base sarà equipaggiata con un motore da 118 CV (88 kW) e una batteria da 40 kWh, offrendo un’autonomia di circa 300 km secondo il ciclo WLTP. La versione più potente monterà un motore da 148 CV (110 kW) e una batteria più grande da 52 kWh, consentendo un’autonomia di 402 km.