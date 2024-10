Renault Twingo E-Tech, city car agguerrita che costerà meno di 20mila euro

Non manca molto alla presentazione ufficiale al Salone dell’Auto di Parigi. Renault ha così svelato ulteriori dettagli sulla Twingo E-Tech, la nuova city car elettrica che dovrebbe vedere la luce nel 2026. Due informazioni chiave sono state finalmente confermate, una riguarda il design e l’altra il prezzo. Si preannuncia l’arrivo di un’avversaria temibile per praticamente tutte le utilitarie elettriche europee.

Il design della vettura trarrà ispirazione dal modello storico, una notizia che farà felici i nostalgici ma anche gli affezionati alla piccola e amata city car anni Novanta. Riguardo al prezzo di lancio, pare sarà inferiore ai 20mila euro, il che fa davvero gola.

Renault ha garantito che la Twingo E-Tech sarà accessibile con una cifra sotto i 20mila euro, ribadendo il concetto di una possibile “mobilità elettrica per tutti”. Tale filosofia mira a rendere le auto elettriche sempre più alla portata di un vasto pubblico. Luca de Meo, CEO del gruppo Renault, ha descritto la Twingo come l’equivalente europeo delle Kei car giapponesi. “Twingo è la Kei car d’Europa, pensata per spostarsi in città in modo efficiente, senza il bisogno di un’auto di 2,5 tonnellate per trasportare una sola persona”.

Sul fronte del design, la Twingo E-Tech rende omaggio alla versione del 1993. Il frontale, sobrio e pulito, è caratterizzato dai fari a semicerchio sporgenti, un dettaglio che, come afferma Renault, attribuisce all’auto un aspetto “complice e familiare”. Ci sono anche le tre prese d’aria sul cofano, che riportano al modello originario, con una funzione prevalentemente estetica.

Potrebbero esserci piccoli display per monitorare la carica della batteria, anche se mancano conferme ufficiali. Ci sarà l’ampio tetto in vetro, pensato per inondare l’abitacolo di luce naturale, insieme alla storica maniglia rotonda tra le portiere, un ulteriore richiamo nostalgico. Nella versione elettrica, inoltre, la maniglia sarà arricchita da un anello luminoso.

Restano ancora da scoprire i dettagli tecnici della Twingo E-Tech. Sarà costruita sulla piattaforma AmpR Small, condivisa con la Renault 5 E-Tech e la 4 E-Tech, e che punterà sull’efficienza energetica. La caa francese ha menzionato un consumo di soli 10 kWh per 100 chilometri, una cifra che, se confermata, renderebbe la Twingo E-Tech una delle auto elettriche più efficienti sul mercato.

Le auto da sfidare su strada saranno la Citroen ë-C3 e la Fiat Grande Panda, oltre alla cinese Leapmotor, un marchio che ha recentemente lanciato la T03 in Europa, grazie alla partnership con Stellantis.