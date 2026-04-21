La “classica” station wagon Mercedes è spacciata: è la fine di un’era?

C’è una situazione che, per com’è stata dipinta, suona come una sentenza senza appello. L’ha pronunciata Robert Lešnik, responsabile del design esterno di Mercedes, parlando con Autocar: “I designer e i giornalisti amano le station wagon, ma nessuno le compra più”. Difficile dargli torto, impossibile non dispiacersi.

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Il contesto è quello del debutto della nuova Classe C elettrica, della quale Stoccarda non ha ancora confermato una variante station wagon. E non è un’omissione casuale. Lešnik ha chiarito la geografia della domanda: in America le station wagon non le ha mai volute nessuno, in Cina non le capiscono, culturalmente e commercialmente. In Europa, dove sopravvive ancora un pubblico affezionato, la Classe E Station Wagon ha un prezzo che restringe il campo a una vera e propria nicchia. Tre porte chiuse.

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Questo non significa che le station wagon Mercedes spariscano domani. La Classe C con motori a combustione è ancora in listino e si avvia verso un restyling di metà ciclo, quindi rimarrà in produzione ancora per qualche anno. La CLA Shooting Brake esiste, sia termica che elettrica. La Classe E non è in pericolo immediato. Ma il futuro, quello fatto di piattaforme elettriche e decisioni industriali che guardano ai volumi, è un’altra storia.

E la concorrenza? BMW si muove con più coraggio. Monaco ha anticipato l’arrivo di una i3 Touring che, se Mercedes decidesse di produrre una Classe C elettrica a tetto lungo, diventerebbe un rivale diretto. Sul segmento della CLA Shooting Brake, invece, Bayern non ha nulla: la Serie 5 Touring è un altro pianeta per prezzo e dimensioni. Una Serie 3 station wagon termica potrebbe tornare, ma per ora è solo un’ipotesi.

Nel frattempo, la storia pesa. Dagli anni Novanta in poi, ogni generazione della Classe C ha avuto la sua variante wagon. Se la generazione elettrica dovesse interrompere questa tradizione, sarebbe la prima volta in trent’anni. Lešnik lo sa bene. La sua Mercedes preferita, lo ha detto lui stesso, è l’attuale Classe E Station Wagon, “quasi perfetta”. Quasi. Come quasi perfetto è un segmento che il mercato sta lentamente abbandonando.