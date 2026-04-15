Mercedes Classe S versione coupé, la GT che non avremmo mai dovuto perdere

La Classe S è entrata nella storia Mercedes nel 1972, ma è con la seconda generazione, nome in codice W126, che la casa di Stoccarda ha capito che un’ammiraglia senza coupé è un discorso lasciato a metà. Da allora, la versione a due porte è rimasta una presenza quasi biologica nella gamma, cambiando nome in CL tra il 1992 e il 2013 senza perdere un grammo di identità, per poi tornare nel 2014 come S-Klasse Coupé C217.

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L’ultima generazione coupé ha però segnato anche la fine del ciclo, l’attuale Classe S esiste solo come berlina e nella variante a passo lungo Maybach, e le due porte sono sparite dal listino senza troppi funerali.

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Qualcuno a Stoccarda, evidentemente, se n’è pentito. Lo scorso ottobre la concept Vision Iconic ha riaperto ufficialmente il capitolo, alimentando speranze concrete di un ritorno in grande stile della Gran Turismo di rappresentanza.

I render che circolano in rete, basati sull’ultima generazione della Classe S coupé e proiettati verso una forma il più possibile vicina alla produzione, mostrano una vettura che non ha bisogno di gridare per farsi sentire. La griglia del radiatore illuminata è imponente ma leggermente ridimensionata rispetto al prototipo, con il logo centrale che richiama la tradizione delle CL e delle S Coupé. I fari adottano il monogramma stilizzato del marchio, coerente con il resto della gamma recente.

Le proporzioni sono quelle di una coupé classica: asse anteriore avanzato, cofano lungo quanto basta per ricordare che qui dentro non si scherza, fanali posteriori sottili e orizzontali con un rimando discreto al passato del marchio.

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Sul fronte tecnico, le certezze sono assenti. L’attuale Classe S ha ricevuto con il restyling il nuovo motore M177 Evo V8 biturbo da 4,0 litri, 537 CV e 750 Nm nella declinazione S 580 4Matic, ma la prossima generazione della berlina dovrebbe essere completamente elettrica, affiancando piuttosto che soppiantando i motori a combustione. È ragionevole aspettarsi che la coupé possa seguire la stessa logica, proponendosi in variante elettrica senza chiudere la porta ai tradizionalisti.

La nuova berlina Classe S è attesa intorno al 2028, la coupé arriverebbe anche più tardi. Nel frattempo, Mercedes ha presentato i restyling di GLE e GLS, ma quella è un’altra storia, decisamente meno romantica.