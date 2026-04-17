Mercedes Classe C 2026, l’anteprima dell’abitacolo sembra pura fantascienza

Mercedes non svela semplicemente un’auto. Costruisce aspettative, le alimenta con cura e poi le trasforma in eventi globali. La nuova Classe C elettrica, la prima nella storia del modello, seguirà questo copione alla lettera. Presentazione mondiale il 20 aprile 2026, in diretta streaming dalla Corea del Sud. Prima ancora di mostrarsi al pubblico, però, la casa di Stoccarda ha già scelto di giocare alcune carte importanti, quelle relative all’abitacolo.

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L’interno della nuova Classe C elettrica è il più spazioso mai realizzato per questo segmento nella storia del marchio. I sedili anteriori di alta gamma integrano supporto lombare elettropneumatico a quattro vie, massaggio, ventilazione e audio 4D, una dotazione che fino a qualche anno fa avrebbe fatto arrossire molte berlina di segmento superiore.

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Il sistema di infotainment è il nuovo MBUX Hyperscreen a tutta larghezza, opzionale, che si estende da un montante all’altro con circa 10 milioni di pixel. Per chi preferisce qualcosa di meno scenografico, è disponibile anche il Superscreen MBUX in versione più compatta.

Sul fronte termico, la pompa di calore multisorgente di serie merita una menzione speciale. Riscalda l’abitacolo circa due volte più velocemente rispetto a un equivalente a combustione, consumando circa la metà dell’energia. Non è un dettaglio marginale, è uno degli argomenti più concreti che Mercedes porta sul tavolo nel dibattito sull’efficienza dei veicoli elettrici in condizioni climatiche reali.

C’è poi la questione degli interni vegani, certificati dalla Vegan Society. Dopo il GLC elettrico, la Classe C diventa il secondo modello Mercedes a ottenere questo riconoscimento. Una scelta che risponde a una domanda di mercato crescente e che si inserisce coerentemente nella narrativa di sostenibilità che il brand porta avanti con sempre maggiore convinzione.

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Ola Källenius, presidente del Consiglio di Amministrazione di Mercedes Group AG, ha scelto parole nette: “È la Classe C più spaziosa e intelligente di sempre”. Difficile dargli torto, almeno sulla carta.

Il lancio si inserisce nel programma celebrativo “140 anni di innovazione” di Mercedes, che prevede un tour con tre nuove berline Classe S in 140 località del mondo fino a ottobre. Un’operazione marketing di proporzioni considerevoli, costruita attorno a una berlina elettrica che punta a diventare il nuovo punto di riferimento del segmento premium.