Qualcuno ha preso una BMW M3 e l’ha stirata: non è una creazione dell’IA

Alcuni la M3 la sognano e non se la possono permettere. Altri, evidentemente, hanno deciso che la berlina sportiva BMW standard non è abbastanza. Anzi, che non è abbastanza larga e non è abbastanza assurda. Una creazione che fatto scalpore sul web si chiama M3 Squared (o M3²), ed è reale. Non si tratta di una creazione con intelligenza artificiale, anche se è il primo pensiero che potrebbe balzare alla mente.

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Il progetto nasce in Cina, da un anonimo creatore che ha preso il telaio di una Volkswagen Lamando 5XL, già di per sé un’automobile dalle proporzioni generose, e ci ha sovrapposto la carrozzeria di una M3 pre-restyling. La scelta del corpo vettura non è casuale: secondo l’artefice di questa operazione, la M3 era quella che “aveva un aspetto migliore una volta allargata”.

Sotto il cofano, la griglia a quattro reni non nasconde nessun sei cilindri S58. Il motore è un quattro cilindri da 1,4 litri. Uno di quelli che nelle M3 vere non sono mai entrati nemmeno come ipotesi remota.

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Le proporzioni dell’abitacolo sono al momento spartane: nessun richiamo agli interni originali, nessun dettaglio che tradisca un’ambizione di fedeltà alla fonte. Il proprietario ha dichiarato di voler intervenire in seguito, ma è lecito domandarsi in quale direzione.

La M3 Squared non circola su strade pubbliche, almeno per ora, e sarebbe opportuno che questa condizione restasse invariata a lungo. Non perché sia tecnicamente pericolosa, questo lo valuteranno le autorità competenti, ma perché alcune cose funzionano meglio come oggetti di curiosità che come presenze concrete nel traffico reale.

L’ideatore sostiene che questo progetto potrebbe aiutare a riscoprire il piacere del design automobilistico convenzionale. Nel senso che dopo aver visto la M3 Squared, qualsiasi berlina prodotta con criterio sembrerà improvvisamente un’opera d’arte. È unica, questo glielo si concede. Ma l’unicità, da sola, non ha mai garantito la bellezza dell’operazione.