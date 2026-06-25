BMW X5, la quinta generazione: l’ipotesi più realistica del SUV Neue Klasse

La prossima BMW X5 di quinta generazione, quella con sigla G65, non è ancora stata presentata ufficialmente ma già occupa ogni angolo del dibattito. Rendering, indiscrezioni, anticipazioni: il modello Neue Klasse si muove nell’immaginario collettivo prima ancora di muoversi su strada. E la comunità dei creators digitali non ha nessuna intenzione di aspettare Monaco.

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L’ultimo a cimentarsi è Sugar Chow, artista virtuale noto sui social come sugardesign_1, che ha realizzato la sua visione della nuova X5 affiancandola a un antenato inaspettato, ovvero il prototipo BMW E34 Serie 5 Station Wagon, quell’oggetto strano che sembrava una sorta di Range Rover bavarese. L’accostamento funziona, e la sezione commenti sembra confermarlo.

Stilisticamente, il G65 dovrebbe seguire il percorso già tracciato dalla iX3 Neue Klasse di seconda generazione. Frontale compatto con singola presa d’aria anteriore, passaruota muscolosi, doppi reni verticali sottili con contorni illuminati. La fiancata si preannuncia pulita, con quelle appendici che nei modelli Neue Klasse sostituiscono le maniglie delle portiere, dettaglio che continua a dividere gli appassionati tra chi le trova eleganti e chi le trova scomode. Al posteriore, fanali sottili per una minor presenza di luce.

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A bordo, le voci più accreditate indicano l’arrivo del sistema BMW Panoramic Vision con terzo schermo dedicato al passeggero, già visto sulla Serie 7 e sulla i7 rinnovate.

Sul fronte delle motorizzazioni, BMW ha già confermato ufficialmente cinque configurazioni per la sua X5: elettrico puro, celle a combustibile, benzina, diesel e ibrido plug-in. Un’offerta che copre ogni latitudine normativa e ogni tipo di cliente.

I rendering di sugardesign_1 mostrano la variante ibrida plug-in in diverse ambientazioni, per non farci mancare davvero nulla, senza però scegliere di affrontare la versione full electric. L’architettura Neue Klasse è nata per l’elettrico, e il G65 dovrà dimostrare che quella piattaforma sa vestire anche i panni del SUV premium più venduto di BMW senza perdere un millimetro di credibilità.